15.000 de persoane din Buzău şi o staţie de pompieri rămân fără apă în urma lucrărilor de modernizare la Barajul Cireşu

Capacitatea proiectată a Barajului Cireşu este de circa 20.000 de metri cubi. Sursa foto: Getty Images

Aproximativ 15.000 de persoane din mai multe comune vor fi afectate în următoarea perioadă de lipsa apei, inclusiv o staţie de pompieri, după ce Compania de Apă Buzău va efectua lucrări de modernizare a Barajului Cireşu, context în care au fost impuse măsuri precum amplasarea unor rezervoare cu apă în apropierea primăriilor şi informarea cetăţenilor prin SMS cu privire la sistarea serviciului, potrivit Agerpres.

Compania de Apă Buzău, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, va executa în perioada următoare lucrări de mentenanţă şi modernizare pentru siguranţa în exploatare a Barajului Cireşu-Staţia Jghiab din comuna Mânzăleşti.

În funcţie de condiţiile meteo, a anunţat operatorul de apă, specialiştii vor efectua golirea controlată a Lacului de acumulare Cireşu, singura sursă de apă brută pentru alimentarea cu apă a comunelor Mânzăleşti, Vintilă Vodă, Beceni, Săruleşti şi a satului Fulga din comuna Cernăteşti.

"Lucrările constau în înlocuirea completă a hidrotehnicii componente a golirii de fund. Lucrările se vor derula în interval de două săptămâni. Pe parcursul a şapte zile, constructorul, cel care face efectiv lucrările, are nevoie de 48, maxim 72 de ore, acest maxim 72 de ore fiind determinat tot de condiţii meteo, dacă cumva nu sunt propice, iar restul de zile reprezintă necesitatea noastră de timp pentru reumplerea întregului sistem, care va fi golit cu ocazia acestei intervenţii.

Se înlocuieşte stavila, care la acest moment este mecanică, se ridică efectiv manual, se înlocuieşte cu o stavilă automată şi, de asemenea, se amplasează o vană automată pentru a avea o dublă închidere, deschidere a barajului. În asta constă lucrarea, înlocuirea stavilei, care este montată pe golirea de fund", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Companiei de Apă Buzău, Simona Săvulescu.

Operatorul economic atrage atenţia că a luat decizia de a nu folosi drept sursă alternativă Lacul Meledic, drept pentru care va întocmi un program de furnizare, iar utilizatorii din zonele afectate vor trebui să îşi pregătească stocuri de apă.

Mai mult, prin intermediul autorităţilor locale vor fi amplasate rezervoare cu apă potabilă în apropierea primăriilor din zonele afectate, în arii cu supraveghere video.

"Dacă vorbim de numărul nostru de contracte, sunt undeva în jur de 4.000 de contracte, puţin peste 4.000 de contracte, dar ca şi utilizatori, vorbim undeva înspre 15.000. Împreună cu domnii primari din comunele afectate am avut o serie de întâlniri şi fiecare şi-a stabilit cu ce poate contribui astfel încât să nu simtă cetăţenii lipsa de apă. Vor fi amplasate în toate satele rezervoare de apă potabilă pe care noi le vom alimenta permanent cu cisternele noastre, cu apă de la Buzău.

De asemenea, am încheiat şi un contract cu o firmă care deţine astfel de cisterne pentru apă potabilă, ca la nevoie să ne completăm acest necesar de cisterne de la această firmă. Toţi domnii primarii au autovehicule proprii în care au încărcat rezervoare astfel încât să transporte apa acolo unde sunt cetăţeni care se deplasează mai greu sau pe uliţe mai lăturalnice.

Cred că ne-am luat toate măsurile pentru ca să nu se simtă această lipsă de apă. Noi am dat un comunicat la modul mai general, fără să precizăm exact ziua de, pentru că această ziua de este condiţionată de condiţiile medio, dar cu 48 de ore înainte de oprirea efectivă, deci de începerea efectivă a lucrărilor, vom da SMS tuturor locuitorilor care sunt afectaţi", a precizat directorul companiei.

În comuna Beceni vor fi afectate de întreruperile în alimentarea cu apă atât gospodăriile, cât şi câteva blocuri şi staţia de pompieri din subordinea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău.

"Sunt fântâni publice, este un plan făcut cu Compania de Apă pentru instituţiile publice, de a alimenta nişte bazine puse de noi cu o capacitate de o tonă la fiecare instituţie, cu hidrofor. Sunt afectaţi cam 2.500 de localnici în comună, problema mare este la blocuri, sunt vreo 86 de apartamente, sunt reabilitate acum, dar rămân fără apă şi am hotărât cu ei să aduc în fiecare zi o cisternă între orele 14:00 - 18:00 de unde să îşi ia fiecare, plus sediul ISU, pompierii care nu mai pot pleca din dispozitiv, este destul de complicat. Sunt cinci scări de bloc, 86 de apartamente", a declarat primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu, pentru Agerpres.

Potrivit ISU Buzău, în situaţia în care punctul de lucru de la Beceni nu va putea interveni la un incendiu, ca urmare a faptului că pompierii nu vor avea acces la sursa de apă, există dotări şi echipaje care să preia orice sarcină.

"În situaţia acesta, autospecialele de apă şi stingere pot alimenta din comuna Săpoca, avem în dotare o autocisternă şi maşini de 10.000 de litri. În zonă există râul Buzău de unde mai putem alimenta. Totodată, în situaţia unui incendiu la Beceni, la faţa locului se deplasează echipaj şi de la Buzău în sprijin", a subliniat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, Vlăduţ Pârvu.

Capacitatea proiectată a barajului Cireşu este de aproximativ 20.000 de metri cubi, însă ca urmare a stratului gros de nămol depus, capacitatea de reţinere a barajului este estimată de către specialişti între 12.000 şi 15.000 de metri cubi.

Obiectivul face parte din contractul de lucrări CL6, finanţat prin Programul de Dezvoltare Durabilă, şi se referă la înlocuirea vanei de golire de fund la Barajul Cireşu cu o stavilă electrică modernă. Această componentă este critică pentru siguranţa în exploatare a barajului de pe pârâul Jgheab, sursa principală de apă brută pentru staţia de tratare aval.