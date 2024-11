200 de români blocați 24 de ore pe aeroport în Malmo au fost nevoiți să doarmă pe jos, pe ciment. FOTO: cluj24.ro

Peste 200 de pasageri ai zborului Wizz Air, cu ruta Malmo - Cluj Napoca, au rămas blocați în aeroport mai bine de 24 de ore. Avionul, care ar fi trebuit să decoleze de pe aeroportul suedez sâmbătă seara, a rămas la sol din cauza unei defecţiuni tehnice. Astfel, călătorii au ajuns în România abia noaptea trecută, la ora 1. Printre pasageri s-au numărat familii cu copii, dar şi o clasă întreagă de elevi. Mulţi dintre aceştia au fost nevoiţi să doarmă pe jos în aeroport.

Pasager: "Se împlinesc 24 de ore de când am ajuns în aeroportul din Malmo pentru o cursă de Cluj. Suntem cu copiii după noi. Plecăm din vacanță spre casă și am avut neplăcuta surpriză să ni se amâne de nenumărate ori zborul nu ni s-a dat niciun fel de explicație de către oficialii Wizzer, doar niște mici compensații de mâncare și apă și doar sub amenințare și sub presiune ni s-a asigurat la ora 3:00 cazarea la hotel, inițial lăsându-ne pe noi să ne rezolvăm într-un fel sau altul transportul și cazarea.

Suntem un echipaj întreg de Cluj și printre care sunt foarte mulți copii veniți din vacanță care au fost lăsați să doarmă efectiv mulți dintre ei în aeroport pe betonul rece, fără a le asigura niciun fel de cazare".

Doar o parte dintre pasageri au putut beneficia de cazare, deoarece aeroportul e situat departe de oraș, așa că mijloacele de transport spre localitate au fost greu de găsit. În plus, cazarea în Suedia e scumpă, iar compensațiile erau foarte mici pentru a acoperi costul pe noapte.