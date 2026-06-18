A fost emis Acordul de Mediu pentru Autostrada Braşov - Făgăraş. CNAIR: Drumul va avea o lungime de 49,3 km, cu 3 noduri rutiere

Autostrada Braşov - Făgăraş include 49 de poduri și ecoducte pentru animale. Sursa foto: Facebook/CNAIR

Acordul de Mediu pentru Autostrada Braşov - Făgăraş a fost emis joi, iar documentaţia aferentă Studiului de Fezabilitate va fi înaintată Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru analizare şi avizare în cadrul Consiliului Tehnico-Economic, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

"A fost emis astăzi Acordul de Mediu pentru Autostrada Braşov - Făgăraş. Autostrada va avea o lungime de 49,3 kilometri, iar pe traseu vor fi realizate 3 noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord şi Şercaia)", a notat Pistol, preluat şi de Agerpres.

Tot pe traseul autostrăzii Braşov - Făgăraş au mai fost prevăzute 49 de poduri, pasaje şi viaducte. De asemenea, vor fi realizate: un spaţiu de servicii tip S3, o parcare de scurtă durată, un Centru de Întreţinere şi Coordonare.

În plus, vor fi realizate şi trei structuri de tip cut and cover/galerie acoperită, cu o lungime cumulată de aproximativ 800 de metri, care vor avea şi rol de ecoducte.

"Documentaţia aferentă Studiului de Fezabilitate va fi înaintată către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru analizare şi avizare în cadrul Consiliului Tehnico-Economic. Ulterior, documentaţia va parcurge etapa de avizare în cadrul Consiliului Interministerial şi cea necesară obţinerii Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici", a precizat şeful companiei de drumuri.