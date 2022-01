”Academia tractoriștilor”, școala de unde ies oameni ce câștigă un salariu de peste 1000 de euro

Pământ agricol, cât vezi cu ochii în comuna Vlăsineşti, de lângă Botoșani. Hectare întregi care trebuie arate. Aici își fac practica elevii școlii profesionale din localitate. Viitorii tractoriști cu diplomă. Îi găsim la treabă.

”La început a fost mai greu, dar acum am evoluat, am crescut, am învățat mai multe”, spune un elev.

”Ne învață de toate. Și după o să ieșim și cu 2 permise, permisul de teren și tip B”, povestește un altul.

Îi ajută pe copiii din zonă să nu renunțe la școală

Utilajele, de ultimă generație, sunt puse la dispoziția școlii chiar de fermierii din zonă, disperați să găsească muncitori calificați. De altfel, școala profesională "Gheorghe Burac" s-a înființat acum șase ani tocmai din cauza lipsei mari de profesioniști, dar și pentru a-i ajuta de copiii săraci din zonă să nu abandoneze școala, ci să își găsească o meserie.

”O parte din ei, după ce termină cursurile scolii de mecanici agricoli rămân și noi ne bazăm pe această forță de muncă”, susține Aurica Ababei, fermier.

Se intră pe bază de examen de admitere

Dacă la început reprezentanții școlii au mers din poartă-n poartă să adune elevi, acum se organizează concurs de admitere, pentru că sunt prea mulți candidați pentru locurile existente.

”Se califică pentru o meserie care este căutată pe piața muncii. Sunt foarte mulți agenți economici în zonă și au posibilitatea de a-și selecta viitorii angajați”, spune și Lidia Macsiniuc, directorul școlii.

Absolvenții pot avea căștiguri de peste 1000 de euro

Cei 80 de elevi, câți sunt acum școlarizați, învață pe brânci pentru că aceasta este șansa unui salariu de o mie de euro. În scoală fac și practică mecanică. Iar atelierul de aici se va moderniza cu ajutorul fondurilor europene.

Elevii care urmează cursurile școlii profesionale de la Vlăsineşti primesc o bursă lunară de 200 de lei, beneficiază de școlarizare gratuită pentru obținerea permisului de conducere și au avantajul unei școli foarte aproape de casă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal