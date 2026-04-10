Accident cu şapte victime, la ieşirea din Mediaş. S-a activat planul roşu de intervenţie şi a fost solicitat un elicopter SMURD

Accident rutier la ieșirea din Mediaș spre Moșna: Plan roșu de intervenție și elicopter SMURD. Sursa colaj foto: ISU Sibiu

Şapte persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs vineri după-amiază pe drumul judeţean DJ 141, la ieşirea din municipiul Mediaş spre localitatea Moşna, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres. Impactul a fost atât de puternic, încât una dintre maşini a ajuns într-o râpă. Pentru victime a fost solicitat un elicopter SMURD şi, totodată, s-a activat planul roşu de intervenţie.

Conform ISU Sibiu, traficul rutier este blocat total, a anunţat IPJ Sibiu. În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau în total şapte persoane. Două dintre acestea au nevoie de descarcerare, a indicat ISU.

"La faţa locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială de transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ). De asemenea, intervine şi elicopterul SMURD Târgu Mureş", a informat ISU Sibiu.

› Vezi galeria foto ‹

Reprezentanţii de la SAJ Sibiu au transmis că trei dintre victime sunt încarcerate.

"Persoanele încarcerate au fost extrase în siguranță și predate echipajelor medicale. De asemenea, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o ambulanță SMURD cu medic.

Misiunea este în continuare în dinamică, iar echipajele acționează pentru acordarea asistenței medicale victimelor și gestionarea situației operative", au mai spus cei de la ISU Sibiu.