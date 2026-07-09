Accident feroviar grav în Ialomița: Un copil a murit pe loc după ce a fost lovit de tren, în zona Haltei Borcea de lângă Fetești

1 minut de citit Publicat la 11:07 09 Iul 2026 Modificat la 11:08 09 Iul 2026

Ilustrație cu un copil pe calea ferată, în fața trenului. Sursa foto: CFR Infrastructură Constanța

Un accident feroviar grav a avut loc joi dimineață. Un copil în vârstă de 7 ani a fost lovit mortal de tren, joi dimineaţă, în zona Haltei Borcea, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa.

Potrivit sursei citate, pompierii militari din cadrul Staţiei Feteşti au fost solicitaţi să intervină în jurul orei 10:00 la locul producerii unui accident feroviar în zona Haltei Borcea.

„Au fost mobilizate de urgenţă o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, iar în sprijinul acestora un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Ialomiţa. La locul solicitării a fost identificat un copil, în vârstă de aproximativ 6-7 ani, surprins de tren. Acesta prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, echipajele medicale constatând din nefericire decesul”, a transmis ISU Ialomiţa.

La faţa locului se desfăşoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

CFR: Traficul feroviar pe firul 1 al Magistralei 800 a fost suspendat

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, accidentul feroviar s-a produs în jurul orei 09:45, pe Magistrala 800, în zona Halta Ramificația Borcea. Minorul a fost acroșat de trenul nr. 14302009, aparținând operatorului feroviar ASTRA, iar evenimentul a fost anunțat de mecanicul locomotivei.

La fața locului au intervenit echipaje medicale și de salvare ale ISU Ialomița, precum și polițiști din cadrul Transporturi. Din păcate, copilul a fost declarat decedat.

În urma accidentului, traficul feroviar pe firul 1 al Magistralei 800 a fost suspendat până la finalizarea cercetărilor desfășurate de autoritățile competente. Circulația trenurilor se desfășoară temporar pe firul 2, urmând ca traficul să fie reluat în condiții normale după încheierea investigațiilor.

Reprezentanții CFR SA atrag atenția că tragedia survine la doar câteva zile după un alt incident petrecut în zona Băneasa, unde doi copii au fost surprinși în zona de siguranță feroviară.

Compania face din nou apel către copii, părinți, educatori și cadre didactice să respecte regulile de siguranță în apropierea căii ferate, avertizând că accesul neautorizat pe liniile de cale ferată, traversarea prin locuri nepermise și staționarea în apropierea șinelor reprezintă pericole majore.

CFR SA reamintește că desfășoară campania națională de informare și conștientizare „O clipă, o viață!”, inclusiv prin mesajul adresat copiilor „STOP! Calea ferată nu este loc de joacă!”, subliniind că respectarea regulilor poate salva vieți, iar o clipă de neatenție poate avea consecințe ireversibile.