Accident grav, cu 8 victime, în cartierul Drumul Taberei din București: Tramvaiul 41 s-a ciocnit cu un autobuz STB

Un accident rutier grav s-a produs, marți dimineață, la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei, între tramvaiul 41 și un autobuz STB de pe linia 168. Circulația tramvaielor a fost oprită în zona staţiei Piaţa Drumul Taberei.
Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, în urma evaluării medicale efectuate de echipajele SMURD, au fost identificate opt victime, toate conștiente, dintre care șapte au solicitat transportul la spital pentru investigații suplimentare.
Conform SMURD, patru victime au fost transportate la Spitalul Universitar de Urgență, două la Spitalul Floreasca, iar una la Spitalul Militar.
Din primele date, nu au fost persoane încarcerate în urma impactului.
La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, trei echipaje SMURD și o autospecială pentru transportul victimelor multiple.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.
Comunicatul STB
STB informează că astăzi, 04.11.2025, un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiței.
În urma impactului, mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost acordate la fața locului de către echipaje SMURD.
În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate. A fost înființată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea.
STB tratează cu maximă seriozitate acest incident și a demarat de urgență o anchetă internă.
În paralel, Poliția Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.