Accident grav, cu 8 victime, în cartierul Drumul Taberei din București: Tramvaiul 41 s-a ciocnit cu un autobuz STB

Modificat la 10:53 04 Noi 2025

Publicat la 10:42 04 Noi 2025

1 minut de citit Publicat la 10:42 04 Noi 2025 Modificat la 10:53 04 Noi 2025

Accident între tramvaiul 41 și un autobuz STB, la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei, în București, 4 noiembrie 2025. Sursa foto: ISU B-IF

Un accident rutier grav s-a produs, marți dimineață, la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei, între tramvaiul 41 și un autobuz STB de pe linia 168. Circulația tramvaielor a fost oprită în zona staţiei Piaţa Drumul Taberei.

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, în urma evaluării medicale efectuate de echipajele SMURD, au fost identificate opt victime, toate conștiente, dintre care șapte au solicitat transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Conform SMURD, patru victime au fost transportate la Spitalul Universitar de Urgență, două la Spitalul Floreasca, iar una la Spitalul Militar.

Din primele date, nu au fost persoane încarcerate în urma impactului.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, trei echipaje SMURD și o autospecială pentru transportul victimelor multiple.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.