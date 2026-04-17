Aplicația care te ajută să nu te mai cerți cu vecinii pentru locul de parcare a apărut în orașul lui Bolojan

Războiul pentru locul de parcare din fața blocului devine istorie la Oradea. Totul se mută într-o aplicație, unde, în doar 90 de zile, șoferii trebuie să-și confirme locurile sau le pierd. Iar pentru cele libere, începe licitația online: cine oferă mai mult, câștigă. Fără dosare la asociații, fără intervenții umane și fără „pile”.

Oradea a devenit primul oraș din România care digitalizează complet parcările de domiciliu. Peste 25.000 de locuri vor fi gestionate exclusiv online, printr-o platformă dedicată.

„Trebuie să-și creeze un cont în acel cont, își încarcă toate documentele de eligibilitate, va fi validat și va vedea pe o rază de 150m în jurul proprietății domiciliului lui toate locurile de parcare libere”, explică Lucian Popa, director DPI Primăria Oradea.

Autoritățile elimină complet interacțiunea directă. De la depunerea documentelor până la atribuirea locurilor, totul se face digital, într-un sistem care promite transparență totală. Pentru locurile disponibile, xompetiția se mută online. Licitațiile se desfășoară în timp real, iar câștigătorul este stabilit rapid.

„Dacă este singur în momentul în care se deschide licitația, i se atribuie direct. Dacă sunt două sau mai multe persoane, urmând pașii de la abonament, câștigătorul primește locul de parcare. În urma câștigării licitației vine posibilitatea de plată, are 48h să plătească. Dacă plătește în 48h, se generează automat contractul și locul este al lui”, explică și Flavius Tarța, șef serviciu Parcări.

Platforma verifică automat toate datele: dacă mașina are ITP și RCA valabile sau dacă titularul mai este proprietarul locuinței.

„Am reușit să ne conectăm cu RAR, cu Biroul Asigurărilor Auto la nivel de țară. Urmăm, încercăm să demarăm proceduri de integrare automată cu direcția de Persoane cu dizabilități și cu cadastru carte funciară, ca să avem o evidență și în cazul vânzării imobilelor, locurile trebuie să se vacanteze”, mai spune el.

Toate cele 5.000 de locuri vacante vor fi atribuite direct sau scoase la licitație digital.