Aproape toţi angajaţii unui spital din Mureș şi-au dat demisia. DSP găsise mizerie în saloane, igrasie şi mirosuri greu de suportat

2 minute de citit Publicat la 19:28 13 Noi 2025 Modificat la 19:31 13 Noi 2025

O anchetă a poliţiei este acum în desfăşurare la Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Aproape toţi angajaţii de la un spital din judeţul Mureş au demisionat în bloc, după ce au fost verificaţi de cei de la Direcţia de Sănătate Publică (DSP). Ei au spus că sunt nemulţumiţi de modul în care au fost controlaţi. Şi asta după ce o a anchetă a Centrului de Resurse Juridice a descoperit nereguli grave la spitalul din oraşul Târnăveni. Este vorba despre saloane supraaglomerate și murdare, cu mirosuri greu de suportat și pereți umezi plini de igrasie. Conducerea spitalului susține, însă, că acuzațiile sunt nefondate.

Zeci de angajaţi de la Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni au demisionat în bloc, în urma unor verificari din partea oficialilor din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică.

"Am înregistrat 85 de demisii din partea personalului și, aici, din toate categoriile profesionale, adică: medic, asistent, infirmier, îngrijitor. Iar luni, încă 11 – în total: 96 de demisii. Noi nu ne temem de control. A fost un comportament abuziv din partea acestor organe la adresa personalului și la adresa pacienților", a declarat dr. Zsuzsanna Megheșan, managerul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, pentru Antena 3 CNN.

Totul se întâmplă după ce reprezentanții Centrului de Resurse Juridice au efectuat un control la unitatea medicală, unde ar fi descoperit nereguli grave, printre care mizerie și saloane supraaglomerate.

"Inspectorat de Poliţie Județean Mureș a fost sesizat cu privire la posibile nereguli constatate, în urma unei vizite de monitorizare la o unitate medicală din Târnăveni. În baza sesizării, o echipă de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale s-a deplasat la fața locului unde a efectuat verificări. A fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu sub supraveghere a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni", a declarat insp. princ. de poliţie Aurica Mate, purtator de cuvânt al IPJ Mureș.

Conducerea unității afirmă că acuzațiile sunt rău intenționate.

"99% este falsă. Faptul că au venit în control este adevărat, restul – totul este fals, este tendențios, intenționat. Nu știu cum vorbim de supraaglomerare, adică n-au fost pacienți în plus față de numărul de paturi din structura funcțională a spitalului", a mai spus dr. Zsuzsanna Megheșan, managerul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, pentru Antena 3 CNN.

"Întotdeauna, împreună cu colegii ne-am ocupat îndeaproape să încercăm să găsim soluții terapeutice potrivite acestor pacienți", a declarat un medic de la Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni.

Sute de pacienți ar fi internați în condiții inumane, unde mirosurile grele și pereții umezi fac șederea extrem de dificilă. Alți angajați sau pacienți susțin însă că saloanele erau curate.

"Era foarte curat, am stat peste o săptămână. În secția care am fost eu, la Infecțioase, a fost foarte curat, mâncare – nu grozavă", a povestit o fostă pacientă pentru Antena 3 CNN. Iar un bărbat a spus: "În orice meserie e greu. Trebuie să ai un psihic puternic ca să rezişti în munca aia. Şi ăla ţi-l asumi când te angajezi acolo. Probabil nu o fi rezistat muncii".

Există şi o anchetă a poliţiei care este acum în desfăşurare la spital.