Austeritatea taie ciolanul cu fasole din meniul de 1 Decembrie. Și pentru Revelion primăriile renunță la artificii

2 minute de citit Publicat la 23:42 24 Noi 2025 Modificat la 23:42 24 Noi 2025

De la fasole cu ciolan la austeritate: Alba Iulia renunță la festinul de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Sursa foto: Inquam Photos

Cu ochii pe bugetele subţiate de criză, mulţi primari fac economii acum la petrecerile naţionale. În timp ce unii reduc lista artiştilor, alţii scurtează pe cât posibil programul sau renunţă la focul de artificii.

În Alba Iulia, spre exemplu, de 1 Decembrie, masa tradiţională, cu ciolan şi fasole nu va mai fi, iar în Cluj bugetul pentru Revelion a fost diminuat. Decizii bune, spun unii dintre localnici, în timp ce alţii nu sunt prea încântaţi.

Bugetul pentru Revelion a fost diminuat la Cluj-Napoca: a ajuns la 650.000 de lei

Dacă anul trecut autorităţile locale nu s-au uitat la bani atunci când a venit vorba de petrecerea dintre ani, anul acesta lucrurile se schimbă. La Cluj-Napoca distracţia costă anul acesta 650.000 de lei, cu 300.000 de lei mai puţin decât anul trecut.

"Această alocare vine în contextul situației economice a țării, unde ne-am realiat și noi și am redus suma alocată", a declarat Călin Forna, director în Primăria Cluj-Napoca, pentru Antena 3 CNN.

"Din cei 650 de mii de lei, cea mai mare parte: 320 de mii de lei vor fi alocaţi pentru onorariul, cazarea și masa artiştilor. Alți 175 de mii de lei vor fi alocaţi pentru spectacole de lumini și spectacole de drone. Iar 100 de mii de lei vor fi alocaţi pentru proiecţii pe ecrane led și pentru sonorizare", a relatat Mircea Tătar, corespondent Antena 3 CNN.

Un lucru bun, sunt de părere unii dintre locuitorii. "E benefic că s-a alocat mai puţin şi se investitesc banii în alte priorităţi. Artificiile și astea sunt depăşite deja", a spus un bărbat, iar altul a afirmat: "Cred că la veniturile Clujului ar trebui mai mult respectaţi oamenii".

"Unirea nu consta în asta, sentimentul Unirii este despre altceva"

Până la Revelion însă, românii sărbătoresc Marea Unire. Sărbătoare care şi ea va fi organizată, de această dată, cu fonduri mai puţine în mai multe oraşe, inclusiv la Alba Iulia.

Anul acesta, tradiţionala masă populară de 1 decembrie de la Alba Iulia nu va mai exista.

"Asta ar trebui să fie pentru oamenii sărmani, nu pentru toți, care sunt cu burţile pline și să vină să se aşeze la masă", a declarat un localnic, iar altul a spus: "Într-un fel, mă bucur și într-un fel, îmi pare rău. Când vedeam spectacolul ăla sinistru, mă umpleam de tristeţe".

"Personal, mă bucur că nu se mai face masa populară. Nu mi se pare normal să te împingi de două - trei ori la coadă, să mănânci niște ciolan cu fasole și să bei o ţuică fiartă. Unirea nu consta în asta, sentimentul Unirii este despre altceva și poate ne concentrăm în anii care urmează ca de 1 decembrie să dăm mai departe semnificaţia zilei", a precizat Robert Roman, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor, pentru Antena 3 CNN.

Nu doar acest an va fi unul de compromis. Guvernul vrea o reducere drastică a cheltuielilor din primării, iar edilii sunt nevoiţi să strângă cureaua şi în 2026.