Aventura care îi apropie pe oameni de orașul lor: Alexandria Express – Treasure Hunt. "Încercăm să fim un oraş verde, un oraş smart"

Aventura care îi apropie pe oameni de orașul lor: Alexandria Express – Treasure Hunt. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Ajuns la cea de-a patra ediţie, concursul de aventură și explorare urbană Alexandria Express – Treasure Hunt a început joi cu multe emoţii, bucurie şi încredere. Iar anul acesta, sute de oameni s-au aliniat la start pentru a descoperi o altă faţă a oraşului, într-o cursă plină de provocări şi de surprize. Printre concurenţii se numără şi o femeie din Vietnam, care locuieşte în Alexandria de aproape 15 ani. Aceasta participă împreună cu soţul ei şi nu au ratat nicio ediţie. "Am trezit la cetăţeni sentimentul că aparţin unei comunităţi. Şi acesta este un lucru nemaipomenit de plăcut", a declarat Victor Drăguşin, primarul municipiului Alexandria.

Ediţia din 2026 a concursului de aventură și explorare urbană Alexandria Express – Treasure Hunt, Antena 3 CNN, România Inteligentă, este dedicată conceptului "Alexandria Verde". Competiţia nu este doar un joc, ci un pretext de a arăta oraşul altfel.

"Da, este prima oară când particip şi cu siguranţă, nu ultima!", a spus una dintre câştigătoarele de la Alexandria Express – Treasure Hunt, cel mai tare concurs de aventură urbană.

"Da, de data asta n-am participat, dar, cumva, am fost complice la tot ce s-a întâmplat aici. În primul rând, vreau să vă mulţumesc dumneavoastră, Antena 3 CNN, pentru că faceţi parte din povestea noastră, este a patra ediţie, pe care, împreună cu dumneavoastră, o realizăm, iar acest lucru arată că Alexandria este un oraş viu.

Pe lângă partea de mobilier, de ceea ce am încercat şi am reuşit în mare parte să realizăm, cred că am trezit la cetăţeni sentimentul ăsta că aparţin unei comunităţi. Şi acesta este un lucru nemaipomenit de plăcut", a declarat Victor Drăguşin, primarul municipiului Alexandria.

Alexandria Express – Treasure Hunt este un concurs de aventură pentru familii, dar şi pentru grupuri de prieteni.

Unul dintre cuplurile care s-au înscris la ediţia din acest an a participat şi la primele trei. Născută în Vietnam, soţia românului locuieşte de 14 ani în Alexandria şi, deşi, nu ştie foarte bine limba română, ea a acceptat provocarea, întrucât simte că aparţine oraşului.

"Da, pentru că simte că face parte din această frumoasă comunitate. Această manifestare, acest concurs, până la urmă, nu este doar despre forţa fizică, deşi, forţa fizică, rezistenţa sunt elemente importante, este vorba şi despre cunoaşterea obiectivelor şi a instituţiilor din municipiul nostru.

Totodată, este vorba despre puţină istorie, chiar dacă oraşul este un oraş tânăr, e bine să cunoaştem cum ne-am întemeiat şi care sunt lucrurile bune din această comunitate. Încercăm să fim un oraş verde, un oraş curat, un oraş smart şi, în speranţa că foarte mulţi dintre cei care sunt aici mai tineri vor rămâne în oraş şi vor duce acest suflu al vieţii în comunitate", a mai precizat Victor Drăguşin în cadrul interviului.

Antena 3 SA, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alexandria, a adus în fața familiilor din Alexandria și din județul Teleorman cea de-a patra ediție a concursului de aventură și explorare urbană Alexandria Express – Treasure Hunt, Antena 3 CNN, România Inteligentă. Competiția s-a desfășurat în cadrul Zilelor Municipiului Alexandria, eveniment organizat în perioada 24 - 30 august 2026.