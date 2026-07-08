Biserica monument istoric din Maramureș a ars din cauza unui fulger. Anunţul a fost făcut de BOR

O biserică veche de peste 300 de ani din Maramureş a fost distrusă de un incendiu puternic. Sursa foto: Vasile Dale

Biserica de lemn cu hramul 'Sfântul Proroc Ilie' din localitatea Posta, Protopopiatul Chioar, monument istoric de categoria A construit în anul 1675, a fost distrusă în urma unui incendiu provocat de fulger, a informat, miercuri, biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, notează Agerpres.

"Potrivit datelor existente până în prezent, incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de o descărcare electrică atmosferică (trăsnet), care a afectat sistemul de protecție împotriva fulgerelor al monumentului, producând distrugerea aproape integrală a edificiului. În mod deosebit, Permanența Consiliului Eparhial a reținut concluzia raportului potrivit căreia nu au fost identificate fapte sau împrejurări care să indice o culpă directă ori o neglijență a preotului paroh în producerea incendiului.

Dimpotrivă, s-a constatat că lăcașul de cult era deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, măsură adoptată în scop preventiv pentru reducerea riscurilor de incendiu", a precizat Episcopia.

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței Permanenței Consiliului Eparhial, au fost aprobate măsuri de continuarea colaborării cu instituțiile abilitate pentru stabilirea concluziilor tehnice definitive privind cauzele incendiului, inventarierea și conservarea tuturor elementelor patrimoniale recuperabile, identificarea și implementarea măsurilor necesare pentru conservarea sitului și protejarea patrimoniului rămas, constituirea, cu celeritate, a unei comisii mixte care să analizeze posibilitățile de conservare, restaurare, reabilitare și valorificare a monumentului și a vestigiilor recuperate, efectuarea unei evaluări privind riscurile de incendiu la toate bisericile de lemn din cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, cu prioritate la monumentele istorice și la cele aflate pe lista patrimoniului UNESCO, retransmiterea către toate unitățile de cult a normelor și măsurilor de prevenire și protecție împotriva incendiilor.

În context, episcopul Iustin și-a exprimat profunda tristețe față de pierderea suferită de comunitatea parohială din Posta și de patrimoniul cultural și spiritual al Maramureșului, apreciind că distrugerea unui monument istoric de o asemenea valoare reprezintă o pierdere majoră și chiar dispariția istoriei și memoriei de peste trei secole pentru întreaga societate românească.

Biserica de lemn din localitatea Posta a fost distrusă integral de un incendiu în cursul dimineții de 3 iulie. Deși, pompierii militari au intervenit cu promptitudine, edificiul de cult nu a mai putut fi salvat.