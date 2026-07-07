Bucureştiul ar putea avea o Centură Verde, întinsă pe 250 de hectare. Primăria: Vrem să creștem suprafața de spațiu verde pe locuitor

1 minut de citit Publicat la 22:58 07 Iul 2026 Modificat la 22:58 07 Iul 2026

Bucureştiul ar putea avea o Centură Verde, întinsă pe 250 de hectare. Sursa foto: PMB

Autorităţile locale din Bucureşti au transmis că vor să amenajeze aproximativ 250 de hectare de infrastructură verde nouă, ceea ce ar fi o Centură Verde a Capitalei. "Se referă la o succesiune de suprafețe împădurite în zone din București și Ilfov", a precizat Primăria Generală.

"Centura Verde a Bucureștiului. Vrem să amenajăm aproximativ 250 de hectare de infrastructură verde nouă. Proiectul este cuprins în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, document pe care l-am pus în dezbatere publică.

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În primă fază, vom elabora un plan operațional. Pentru asta, vom orgraniza grupuri de lucru și vom implica atât mediul academic, cât și societatea civilă și sectorul privat.

Centura Verde se referă o succesiune de suprafețe împădurite în zone din București și Ilfov. Include păduri periurbane, zone umede, culoare ecologice, terenuri degradate, pajiști cu valoare ridicată de conservare, zone rurale adiacente", a transmis instituţia.

Obiectivele Primăriei

"Practic, prim amenajarea centurii, vrem să:

extindem pădurile și ariile naturale protejate cu suprafețe noi,

regenerăm și conservăm spațiile verzi deja existente (păduri, lacuri, situri protejate, parcuri)

dezvoltăm coridoarelor ecologice,

creștem suprafața de spațiu verde pe locuitor,

reducem efectul de insulă de căldură în oraș.

O astfel de centură este esențială pentru un oraș, pentru că: