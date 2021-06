BUM, primul muzeu de artă new media din România, deschis în catacombele din Braşov

Asociația Amural, în parteneriat cu Primăria Brașov și cu co-finanțarea Administrației Fondului Cultural Național, a deschis "Brașov Underground Museum ", primul muzeu de artă new media din România, amenajat în galeriile din zona După Ziduri.

Galeriile au fost săpate cu rolul de adăpost antiaerian și depozit de bombe în Al Doilea Război Mondial, iar acronimul acestui muzeu, BUM, face trimitere la trecutul acestui loc.

Brașov Underground Museum este un proiect de conversie prin cultură și regenerare urbană realizat cu scopul de a recupera un spațiu abandonat de peste 70 de ani și a-l dedica artelor new media.

"Este un muzeu new media foarte interesant, este ceva nemaivăzut până acum fiind un muzeu de artă, este o artă modernă şi este foarte fascinant pentru că majoritatea muzeelor de artă sunt tablouri, în general artă clasică", a spus un turist.

Organizatorii proiectului sunt optimişti cu privire la potenţialul muzeului de a deveni un obiectiv turistic.

"Am aplicat la AFCN şi am câştigat un proiect, o finanţare în valoare de 70 de mii de lei şi prin această finanţare am reuşit să organizăm Braşov Undergound Museum, primul muzeu sau galerie de artă new media, artă care foloseşte tehnologia", a spus Carmen Zmaranda, preşedintele Asociaţiei Amural.

"Joi s-a deschis BUM – Brașov Underground Museum (BUM), primul muzeu de new media din România, chiar în galeriile subterane de După Ziduri. Și arată foarte fain! Expoziția “Underground” are 14 lucrări de artă, care de care mai interesante, și sunt realizate de tineri artiști români și străini. Este un nou pas pe care îl facem împreună pentru a reîmprospăta viața culturală din orașul nostru. După ce ani la rând, cei de la Amural au făcut o treabă bună cu organizarea festivalului, acum ne demonstrează din nou ce înseamnă să pui suflet în ceea ce faci. Acest an, am alocat cea mai mare finanțare pentru finanțarea proiectelor culturale, fiind vorba despre suma de 3 milioane de lei. 10 iunie este termenul limită până când vom mai putea primi proiecte prin Ghidul Cultural", a spus viceprimarul Flavia Boghiu, potrivit brasovromania.net.

Programul muzeului este de marți până duminică, între orele12:00-20:00. Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar pentru elevi, studenți și pensionari accesul este 10 lei. Pentru copiii până la 7 ani, accesul este gratuit.

