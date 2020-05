Cadavrul unui bărbat tăiat la gât, găsit de fiul său în casă

Bărbatul a fost găsit într-o postură ciudată, cu un cuţit în mână. Având în vedere că, până în momentul sosirii fiului, uşa locuinţei era închisă, asigurată, iar lucrurile din interior nu erau răvăşite, anchetatorii iau în calcul varianta unei sinucideri.

”În jurul orei 18.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul că într-o locuință situată în cartierul Mănăștur, un bărbat, în varsta de 61 de ani a fost găsit decedat de către fiul său, având o plagă tăiată în zona gâtului. Bărbatul găsit decedat avea un cutit în mână. În momentul sosirii fiului, ușa locuinței era închisă, asigurată, iar lucrurile din interior nu erau răvășite.

Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în prezent neexistând suspiciuni cu privire la comiterea unei fapte cu violență”, precizează Poliția Cluj.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj. La o prima evaluare a împrejurărilor in care a fost găsit bărbatul nu exista suspiciuni concrete despre modul in care a survenit decesul acestuia. În cauza urmează a se efectua necropsia, mai spun anchetatorii.

Sursă: stiridecluj.ro