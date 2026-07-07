Ce maşini n-au voie să circule pe DN39, drumul care duce spre staţiunile din sudul litoralului, în perioada "Beach, Please! 2026"

Beach, Please! 2026 revine între 8 și 12 iulie la Nibiru, Costinești FOTO: Facebook/ Beach, Please Festival

Autorităţile au anunţat că circulaţia rutieră va fi restricţionată pe DN 39, drumul care duce spre staţiunile din sudul litoralului, pentru maşinile de mare tonaj, în perioada festivalului "Beach, Please! 2026", de la Costineşti. Astfel, începând cu data de 08.07.2026, ora 12:00, până la data de 13.07.2026, ora 08:00, se instituie restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, pe sectorul de drum național DN39, cuprins între localitățile Agigea și Mangalia, județul Constanța.

Pentru transporturile rutiere de mărfuri dinspre/spre Bulgaria, prin Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, traficul va fi deviat pe drumul național DN38, pe traseul DJ391 (Mangalia – Albești – Negru Vodă și retur), au mai transmis autorităţile.

"Atenție. Restricții de tonaj (MTMA >7,5t) pe DN39 între localitățile Agigea și Mangalia. Începând cu data de 08.07.2026, ora 12:00, până la data de 13.07.2026, ora 08:00, se instituie restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, pe sectorul de drum național DN39, cuprins între localitățile Agigea și Mangalia, județul Constanța.

Această măsură a fost dispusă la solicitarea Poliției Române, în scopul asigurării desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și prevenirii apariției unor blocaje pe sectorul de drum național menționat, în contextul organizării unui eveniment cultural-artistic în proximitatea acestuia.

↪Pentru transporturile rutiere de mărfuri dinspre/spre Bulgaria, prin Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, traficul va fi deviat pe drumul național DN38, pe traseul DJ391 (Mangalia – Albești – Negru Vodă și retur).

Excepţii de la această măsură:

• transporturilor de persoane;

• transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală;

• vehicule care participă la intervenții în caz de forță majoră;

• transporturi funerare;

• transporturi poștale;

• transporturi de echipamente de prim ajutor;

• transporturi pentru distribuire de carburanți;

• transporturi de mărfuri sub temperatură controlată;

• transporturi pentru tractări vehicule avariate;

• transporturi pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;

• transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;

• transporturi apă îmbuteliată;

• transporturi produse provenite din exploatări agricole;

• transporturi militare implicate în exerciții multinaționale.

Recomandăm conducătorilor auto ca, în această perioadă, să utilizeze și Punctul de Trecere a Frontierei Negru Vodă", au mai comunicat cei de la CNAIR.

"Beach, Please! 2026" se anunță a fi cea mai mare ediție de până acum a festivalului de urban music și hip-hop de pe litoralul românesc. Evenimentul revine între 8 și 12 iulie la Nibiru, Costinești, promițând o experiență unică pe malul Mării Negre, cu artiști internaționali de top, vibe urban autentic și atmosferă de vacanță.