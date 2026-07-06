Beach, Please! 2026 începe la Costinești. Program, artiști și reguli de acces

Beach, Please! 2026 începe la Costinești FOTO: Facebook/ Beach, Please Festival

Beach, Please! 2026 se anunță a fi cea mai mare ediție de până acum a festivalului de urban music și hip-hop de pe litoralul românesc. Evenimentul revine între 8 și 12 iulie la Nibiru, Costinești, promițând o experiență unică pe malul Mării Negre, cu artiști internaționali de top, vibe urban autentic și atmosferă de vacanță.

Artiștii așteptați pe scena Beach, Please! anul acesta

Line-up-ul ediției 2026 este unul exploziv, aducând pe scena de la Costinești nume grele din industria hip-hop-ului internațional și local. Headlinerii principali includ Playboi Carti (joi, 9 iulie), Future (sâmbătă, 11 iulie), Don Toliver și Tyla (duminică, 12 iulie), Yeat (vineri, 10 iulie) și Quavo. Alături de ei vin și alți artiști de calibru precum Nemzzz, Ski Mask The Slump God, Homixide Gang, Che, Nine Vicious, plus o mulțime de nume românești: B.U.G. Mafia, Deliric, Erika Isac, INNA, Puya, Rava, Ian, Azteca și mulți alții.

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Festivalul va aduce peste 150-200 de artiști pe mai multe scene, combinând trap, hip-hop, R&B și sound-uri fresh. De la staruri globale care umplu arene la talente locale care definesc scena urbană românească, Beach, Please! oferă un mix perfect pentru toate gusturile. Artiștii internaționali aduc energia marilor festivaluri din Europa și SUA, iar prezența românilor asigură un vibe familiar și autentic.

Programul festivalului pe zile

Festivalul se desfășoară pe parcursul a cinci zile intense, cu acces începând de obicei de la ora 16:00 zilnic. Iată o structură orientativă bazată pe anunțurile oficiale:

Miercuri, 8 iulie: Deschidere cu artiști locali precum Albert NBN, Petre Ștefan, Killa Fonic, Rava & Friends și alții.

Joi, 9 iulie: Highlight-ul este Playboi Carti, alături de Nemzzz, Alex Velea, Erika Isac, OG Eastbull și mulți alții.

Vineri, 10 iulie: Yeat urcă pe scenă, împreună cu Ski Mask The Slump God, Rava, Ian, Marko Glass & BVCOVIA etc.

Sâmbătă, 11 iulie: Future și Quavo sunt headlineri, cu B.U.G. Mafia, Deliric, Azteca și o listă lungă de performeri.

Duminică, 12 iulie: Încheiere spectaculoasă cu Don Toliver și Tyla, plus Homixide Gang, Șatra B.E.N.Z. și alții.

Programul exact pe ore și scene va fi anunțat mai aproape de eveniment.

Ce reguli trebuie să respecte participanții

Organizatorii pun accent pe un mediu sigur. Accesul este permis doar cu bilet valid (fizic sau digital) și un act de identitate. Minorii sub 14 ani nu au acces. Cei de 14 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau tutore legal, cu declarație notarială. Pentru 15-18 ani este necesară o declarație completată de părinte.

Printre regulile esențiale:

Biletele sunt nominale și netransferabile.

Este interzisă revânzarea, falsificarea sau postarea codurilor de bilete online.

Accesul se face prin puncte dedicate, cu control de securitate.

Sunt permise doar obiecte personale limitate (fără sticle de sticlă, arme, droguri, umbrele mari etc.).

Respectați ceilalți participanți – festivalul promovează incluziune și zero toleranță la hărțuire sau discriminare.

Detalii complete pot fi consultate pe beach-please.ro/rules.

Prețurile pentru bilete și abonamente

Prețurile variază în funcție de tipul de acces și moment. Abonamentele General Access pornesc de la aproximativ 192-222 euro, General Access Plus la de la 245 euro, iar Ultra VIP în jurul a 383 euro. Biletele pe o singură zi încep de la circa 97 euro. Biletele pot fi cumpărate de pe tickets.beach-please.ro sau de la parteneri autorizați.

Există variante Early Entry și Golden Circle pentru acces prioritar. Biletele VIP oferă zone mai aproape de scenă, baruri dedicate și toalete private.

Festivalul Beach, Please! 2026 are loc între 8 si 12 iulie

Datele confirmate sunt 8-12 iulie 2026, la Nibiru, pe coasta Mării Negre din Costinești. Această locație iconică transformă festivalul într-o combinație perfectă de muzică, plajă și vacanță. Cu suprafață generoasă, food trucks, baruri și multiple scene, Beach, Please! este cel mai mare festival de hip-hop din regiune și un eveniment de neratat pentru iubitorii de urban culture.