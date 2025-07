Cei 3 ursuleți orfani de pe Transfăgărășan nu au fost salvați nici până acum: Oamenii cer răspunsuri, oficialii se încurcă-n explicații

Paula Ciotlos, vicepreședintele Asociației Milioane de Prieteni (AMP) care gestionează sanctuarul de urși Libearty de la Zărnești critică în termeni duri cazul ursoaicei împușcată de autorități în urma tragediei în care un turist italian și-a pierdut viața.

Se pare că autoritățile au emis ordinul de împușcare fără să specifice că ursoaica avea 3 pui. Astfel că ursuleții au fost din start sortiți pieirii. Ulterior s-au împiedicat în responsabilități, dat fiind faptul că puii nu au fost luați odată cu mama ei și duși într-un centru specializat ca cel de la Libearty Zărnești.

În fapt, se pare că nu se dorește o gestionare corectă și eficientă în astfel de situații, a declarat Paula Ciotlos, pentru Antena 3 CNN.

În cursul zilei de luni, prefectul de Argeș, Făcăleaţă Ioana, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care spunea că „în cazul celor trei pui, autoritățile au dus hrană, i-au monitorizat permanent și au declanșat procedurile legale pentru tranchilizare și relocare. Destinația lor este rezervația de la Zărnești tocmai pentru ca aceștia să fie în siguranță și să primească îngrijirile de care au nevoie. Actele sunt transmise de ieri către Ministerul Mediului și așteptăm avizul pentru relocare.”.

La două ore distanță, Ministerul Mediului a spus că „a transmis Direcției Silvice Argeș solicitarea oficială de a continua procedura de relocare a puilor, în regim de urgență, în baza legii, fără alte blocaje administrative inutile.”

Însă, de atunci și până la ora redactării prezentei știri, nu a mai apărut nicio informație oficială despre cei trei pui de urs. Între timp, mai multe ONG-uri au acuzat autoritățile locale că le-ar fi împiedicat eforturile de a-i reloca pe cei trei ursuleți rămași fără mamă.

Totodată, pe rețelele sociale, oamenii au postat mai multe fotografii în care apar trei pui de urs despre care spun că ar fi cei „abandonați” și nu căutați de autorități. Aceștia s-ar afla în același loc în care mama lor a fost ucisă.

„Aceasta este lumea în care trăim, un iad al animalelor pe pământ. Când vine vorba despre animale, Statul român nu are specialişti în situațiile de urgență. Acționează şi reacționează haotic sau prea târziu. Nu peste tot, nu generalizăm!! Vom povesti mâine şi punctul nostru de vedere vizavi de cazul Transfăgărăşan. Până atunci, sufletele ne sunt negre, precum ale celor 3 pui nevinovați lăsați de izbelişte.”, a fost mesajul transmis luni de Casa lui Patrocle - Animal Rescue, una dintre asociațiile implicate, în ultimele zile, în acțiunea de căutare și salvare a puilor de urs.

„După postările mele în care ceream ajutor pentru puii de urs, singura care a intervenit a fost Roxana Ciornei, de la binecunoscută Casă lui Patocle, Suceava. A pus în mișcare operațiunea, a contactat o grămadă de persoane să facă actele și a trimis o echipa de veterinari din Bistrița. Bun, ajungem ieri pe Transfăgărășan, dar stop, nu putem face nimic, nu avem aprobare de la ministerul Mediului. Azi avem aprobare, dar iar stop, nu putem acționa, trebuie să se ocupe autoritățile locale, adică cele care trebuiau să o facă de când au împușcat ursoaica. A trebuit să mergem noi acolo ca să învețe legea și ce trebuie să facă. Așteptăm prinderea puilor...”, a transmis și Ursulețul Cârcotaș, pe Facebook, luni după-amiază.

Comunicatul integral al prefectului de Argeș, de luni, ora 12:15

Viața oamenilor este o prioritate! Siguranța lor nu este negociabilă! Transfăgărășanul nu este grădină zoologică și, cu atât mai puțin, safari! Urșii trebuie să fie în siguranță în pădure!

Din păcate, a devenit o normalitate nedorită în Argeș: și azi-noapte un urs a atacat un om. Este vorba despre un cioban care a fost rănit. Atacul vine la scurt timp după tragedia care s-a produs pe Transfăgărășan și în care un turist străin și-a pierdut viața, atacat fiind de o ursoaică.

Este o realitate dură care ne obligă să spunem răspicat: Transfăgărășanul nu este grădină zoologică și, cu atât mai puțin, safari. Iar oamenii trebuie să înțeleagă clar că urșii sunt animale care pot deveni periculoase, și nicidecum animale pe care să le poți hrăni ca pe căței și să îți faci poze cu ele ca și cum ar fi în rezervații controlate!

Tocmai de aceea am vorbit cu toate instituțiile abilitate și le-am cerut să fie ferme pentru sancționarea drastică a turiștilor care se opresc să hrănescă urșii sau care se opresc, inconștienți, pentru a se fotografia cu urșii!

Creșterea necontrolată a populației de urși a dus la o situație alarmantă. Oamenii din zona de nord a județului se tem pentru viața lor. În ultima lună, patru persoane au fost rănite grav, iar una a murit în județul Argeș din cauza atacurilor ursului brun, dar și a imprudenței turiștilor. În paralel, săptămânal sunt atacate gospodării, sunt omorâte zeci de oi, vaci, câini.

Ca prefect, nu pot accepta o situație în care viața omului devine negociabilă!

Iubesc animalele. Cred în echilibru și protecție, dar viața umană este și va rămâne o prioritate absolută.

Tocmai de aceea:

• În această dimineață, am convocat de urgență o ședință cu toți responsabilii implicați în gestionarea situației urșilor – reprezentanți ai fondurilor de vânătoare, ai Gărzii Forestiere, Poliției, Jandarmeriei și altor instituții competente.

• Am cerut ferm sancționarea celor care hrănesc urșii sau opresc mașinile pentru a-i fotografia. Aceste comportamente favorizează prezența lor în zonele populate și pierderea instinctului de conservare al animalelor și le transformă în pericol public.

• Aseară am fost în zona Transfăgărășanului, în punctele cunoscute ca fiind frecventate de urși. M-am întâlnit cu un exemplar chiar pe drum. Am cerut instituțiilor de control să interzică oprirea mașinilor în zonele cu risc și să ia măsuri clare pentru prevenirea interacțiunii om–animal sălbatic. Le mulțumesc reprezentanților IJJ și IPJ Argeș pentru ca au monitorizat zona.

• Situația este în continuare sub monitorizare strictă.

În ceea ce privește cazul concret al celor trei pui de urs:

• În cazul celor trei pui, autoritățile au dus hrană, i-au monitorizat permanent și au declanșat procedurile legale pentru tranchilizare și relocare.

• Destinația lor este rezervația de la Zărnești tocmai pentru ca aceștia să fie în siguranță și să primească îngrijirile de care au nevoie. Actele sunt transmise de ieri către Ministerul Mediului și așteptăm avizul pentru relocare.

• Am discutat în repetate rânduri, inclusiv duminică, cu doamna ministru al Mediului, în vederea identificării urgente a unor soluții pentru gestionarea eficientă a urșilor din județul Argeș.

Înțeleg și respect empatia față de animale, dar viața oamenilor este prioritară. Trebuie să reechilibrăm relația cu fauna sălbatică, să-i protejăm pe oameni, iar urșii să se afle acolo unde sunt și ei în siguranță: în pădure, nu pe drumurile publice sau în curțile oamenilor. Viața oamenilor nu este un subiect de dezbatere – este o prioritate!