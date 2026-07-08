Cel mai înalt hotel din România se construieşte în nordul Bucureştiului. Va avea 86 de metri și va fi îmbrăcat în sticlă

Cel mai înalt hotel din România se construieşte în nordul Bucureştiului. Sursa foto: Captură video

Oraşele moderne nu mai sunt doar despre clădiri şi betoane, ci despre felul în care te fac să te simţi. În nordul Bucureşiului, compania românească Niro Investment Group dezvoltă proiectul Swisshotel Bucharest, unul dintre cele mai ambiţioase proiecte de ospitalitate urbană din România. Cu 23 de etaje şi o înălţime de peste 86 de metri, îmbrăcată integral în sticlă, clădirea va deveni cel mai înalt hotel din România. Însă adevărata sa valoare nu stă doar în dimensiuni, ci şi în standardele pe care le introduce pe piaţa locală.

"În momentul de faţă, dacă te uiţi peste tot în România şi în Bucureşti, nu există un proiect mixt vertical făcut cum trebuie. O singură clădire cu 30.000 de metri pătraţi construiţi, care începe cu trei subsoluri pentru parcări, apoi la parter- un restaurant şi un bar. Urcând la etajul doi, ai săli de şedinţe şi o sală de bal uriaşă, fără stâlpi, cu lumină naturală.

Urcaţi mai sus şi aveţi un executive lounge, cu încă nişte săli mici de şedinţe. Continuaţi cu camerele, aveţi şi câteva etaje cu birouri. Mergeţi mai departe şi aveţi zona de spa, apoi avem rooftop-ul", a declarat Christophe Chamboncel, director executiv Niro Investment Group.

Cu 23 de etaje şi o înălţime de peste 86 de metri, îmbrăcată integral în sticlă, clădirea va deveni cel mai înalt hotel din România. Însă adevărata sa valoare nu stă doar în dimensiuni, ci şi în standardele pe care le introduce pe piaţa locală.

"Va fi primul hotel din România care va avea certificarea BREEAM. Toate certificările privind sustenabilitatea vor fi îndeplinite. Asta înseamnă economisire de energie la nivelul faţadei, al geamurilor, cum vom folosi materialele pentru a fi cât mai sustenabili posibil.

Şi cum am putea lucra pe cogenerare. Cum am putea recupera practic energia", a mai afirmat Christophe Chamboncel, director executiv Niro Investment Group.

BREEAM este una dintre cele mai respectat certificări de sustenabilitate din lume. Analizează consumul de energie, gestionarea apei, materialele utilizate şi impactul asupra mediului.

România are nevoie de proiecte care nu doar ridică noi clădiri, ci ridică şi aşteptările pentru ce poate însemna dezvoltarea urbană, iar atunci când capitalul românesc investeşte în proiecte construite la standarde internaţionale, beneficiile se văd dincolo de arhitectură: în locuri de muncă, în oportunităţi şi în încrederea că oraşele noastre pot concura cu cele mai importante destinaţii europene.

Dezvoltarea înseamnă şi moştenirea pe care o lăsăm generaţiilor care vor veni.