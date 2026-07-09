Cel mai înalt hotel din România se va deschide anul viitor în București: Cum va arăta clădirea cu 199 de camere și piscină la etajul 22

2 minute de citit Publicat la 13:35 09 Iul 2026 Modificat la 13:35 09 Iul 2026

Swissôtel Bucharest va fi cel mai înalt hotel din Capitală și din România. Sursa foto: Niro Group

Un nou reper arhitectural va intra în peisajul Bucureștiului odată cu finalizarea proiectului Swissôtel Bucharest, clădirea care va găzdui cel mai înalt hotel din România. Construcția, dezvoltată de NIRO Investment Group, a început în octombrie 2018 și este programată să fie inaugurată în 2027.

Clădirea este situată pe Bulevardul Expoziției, în apropierea Romexpo, cel mai mare centru expozițional și de evenimente din România, și la aproximativ 10 minute de Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

Din punct de vedere arhitectural, proiectul se remarcă prin dimensiunile sale. Clădirea va avea o înălțime de aproximativ 85-86 de metri, 27 de niveluri și o suprafață construită de circa 30.000 de metri pătrați.

Fațada din sticlă va defini aspectul exterior al imobilului, care va deveni unul dintre punctele vizibile ale zonei de nord a Capitalei.

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Structura va include 199 de camere și apartamente, spații pentru întâlniri de afaceri și evenimente corporate, precum și facilități de agrement. Proiectul prevede restaurante, baruri și lounge-uri, inclusiv un restaurant amplasat la rooftop, de unde va putea fi admirată o panoramă asupra orașului.

Unul dintre elementele distinctive ale clădirii este piscina amplasată la etajul 22, alături de zona spa și fitness. Organizarea funcțiunilor pe verticală transformă hotelul într-o clădire mixtă de ospitalitate, unde spațiile de cazare sunt integrate cu zone de servicii, relaxare și evenimente.

Care este cel mai înalt hotel din România în prezent

În prezent, cel mai înalt hotel din România și primul ce cinci stele din țara noastră este Grand Hotel Bucharest din București, cunoscut timp de mai mulți ani sub numele de InterContinental.

Clădirea are aproximativ 86 de metri înălțime și 24 de etaje, fiind unul dintre reperele arhitecturale ale Capitalei încă de la inaugurarea sa în anul 1971.

Hotelul din Piața Universității a fost, în ultimele decenii, cea mai înaltă construcție hotelieră din România.