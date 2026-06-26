Circulaţia mai multor trenuri de călători de pe magistrala care duce spre mare, afectată după ce o locomotivă s-a stricat la Feteşti

Circulaţia mai multor trenuri de călători de pe magistrala care duce spre mare, afectată. Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Dani Amariei

CFR Călători a anunţat, vineri după-amiază, că circulaţia feroviară este temporar întreruptă pe Magistrala 800 (cea care duce spre litoral), în zona staţiei Feteşti, ca urmare a unui incident produs la pantograful de la locomotiva unui marfar.

”CFR Călători informează că, în prezent, circulaţia feroviară este temporar întreruptă pe Magistrala 800, în zona staţiei Feteşti, ca urmare a unui incident produs la pantograful unei locomotive aparţinând unui operator privat de transport feroviar de marfă”, a transmis, vineri, CFR.

Potrivit companiei CFR, alimentarea cu tensiune în zona staţiei Feteşti a fost întreruptă, iar mai multe trenuri de călători sunt nevoite să staţioneze până la remedierea problemelor.

CFR ia măsuri pentru caniculă

Temperaturile extreme anunţate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru următoarele zile pot afecta desfăşurarea circulaţiei feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare - CFR SA - va aplica restricţii de viteză, informează vineri CFR Călători.

"În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă şi disconfort termic accentuat emise astăzi, 26 iunie 2026, de Administraţia Naţională de Meteorologie, CFR Călători informează publicul că temperaturile extreme pot afecta desfăşurarea circulaţiei feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor.

Restricţiile de viteză impuse pe reţeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, în scopul protejării infrastructurii şi al desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători", se arată într-un comunicat al companiei.