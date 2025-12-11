Circulația pe A2, închisă temporar din cauză că resturi de animale sacrificate au căzut dintr-un camion. Polițiștii fac anchetă

Circulația pe A2, închisă temporar din cauză că resturi de animale sacrificate au căzut dintr-un camion și s-au împrăștiat pe drum. FOTO Facebook Infotrafic A2

UPDATE Circulaţia rutieră a fost închisă temporar pe autostrada A2, în noaptea de miercuri spre joi, pe sensul către Constanţa, din cauza unor resturi de animale provenite în urma sacrificării, căzute dintr-un autovehicul şi împrăştiate pe carosabil. Polițiștii au deschis dosar penal.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal în cazul resturilor de animale sacrificate căzute dintr-un autovehicul şi împrăştiate pe carosabil, pe autostrada A2, iar mijlocul de transport a fost indisponibilizat, a informat joi dimineaţă Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.



Conform sursei citate, poliţiştii Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu au identificat, în localitatea Bărăganu, un ansamblu auto din care se presupune că ar fi căzut deşeurile.



"Din primele verificări a reieşit faptul că transportul era însoţit de documente întocmite necorespunzător. Ansamblul auto a fost indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor", reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.



Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de colectarea sau transportul deşeurilor cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, respectiv neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea", autorităţile au fost anunţate că pe autostrada A2 sunt leşuri de oi, la faţa locului deplasându-se o autospecială de la Detaşamentul Cernavodă. Pe carosabil au fost găsite resturi de animale rezultate în urma sacrificării, circulaţia fiind închisă temporar începând cu ora 23:15 şi deviată pe DN 3.



Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că polițiștii au fost sesizaţi că pe autostrada A2, între kilometrii 160 şi 192, pe partea carosabilă s-ar afla resturi de origine animală și că e risc să se producă accidente.



"Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, au semnalizat zona, au dispus măsuri de restricţionare şi dirijare a traficului rutier şi au acţionat pentru înlăturarea pericolului privind siguranţa participanţilor la trafic", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.



În urma verificărilor făcute a fost depistat șoferul unui ansamblu de vehicule care transporta subproduse de origine animală, fără a fi luate măsurile necesare pentru prevenirea împrăştierii acestora pe carosabil.



Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu, în vederea stabilirii împrejurărilor în care era efectuat transportul şi luării măsurilor legale ce se impun.



Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că se estimează reluarea normală a traficului după ora 07:30.