Circulația tramvaiului 41 va fi suspendată vreme de două luni pentru mai bine de jumătate din traseu

Circulatia liniei de tramvai 41 va fi suspendata, in perioada iulie – august 2019, intre Podul Grant si terminalul Ghencea, pentru finalizarea lucrarilor la trei mari obiective de infrastructura: Pasaj denivelat subteran Pod Grant, Podul hobanat peste Soseaua Virtutii, Statia de metrou „Parc Drumul Taberei”, anunță Primăria Capitalei.

Primaria Municipiului Bucuresti a avizat in Comisia Tehnica de Circulatie din data de 04 aprilie 2019 urmatoarele lucrari:

- Lucrari de reabilitare si consolidare Pasaj denivelat subteran Pod Grant;

- Podul hobanat peste Sos. Virtutii, in cadrul obiectivului Penetratie si racord Splaiul Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti – Pitesti;

- Statia de metrou „Parc Drumul Taberei” pe Bd. Drumul Taberei, in zona intersectiei cu Str. Brasov in cadrul proiectului “Magistrala 5 - Drumul Taberei - Pantelimon. Tronson 1”

Ca urmare a acestor avize, s-a luat decizia suspendarii circulatiei liniei de tramvai 41 in perioada iulie – august 2019, intre Podul Grant si terminalul Ghencea, pentru buna defasurare a lucrarilor la obiectivele de investitii mai sus mentionate.

Tronsonul liniei 41 ramane neafectat intre Casa Presei si Podul Grant, prin asigurarea unui rebrusment (schimbare a directiei traseului) pe strada Turda.

Pentru restul traseului - Pod Grant – terminaul Ghencea – se introduce linia naveta de autobuz 641.

In ceea ce priveste fluxul de calatori deservit de linia 41, traseul acestei linii este acoperit in prezent de 36 de tramvaie ce asigura o capacitate maxima de 7077 calatori/h/sens.

Pe perioada de vara, traseul liniei 41 va fi acoperit de un numar de 35 tramvaie cu o capacitate de 6880 calatori/h/sens.

In zilele de sarbatori , acest traseu este acoperit de un numar de 25 tramvaie cu o capacitate de 5188 calatori/h/sens.