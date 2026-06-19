Circulaţie blocată pe DN 7, după ce o cisternă care transporta combustibil s-a răsturnat. Traficul rutier, deviat prin Curtea de Argeş

<1 minut de citit Publicat la 11:30 19 Iun 2026 Modificat la 11:30 19 Iun 2026

Circulaţie blocată pe DN 7, după ce o cisternă care transporta combustibil s-a răsturnat. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

Un ansamblu rutier care transporta combustibil s-a răsturnat pe carosabil, vineri, în zona localităţii argeşene Cotmeana, circulaţia pe DN 7 fiind blocată, notează Agerpres.

"Poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Drăganu şi Poliţiştii Serviciului Rutier Argeş sunt la faţa locului. Sunt scurgeri de combustibil pe partea carosabilă, aspect ce implică restricţii de circulaţie, pentru a permite intervenţia echipajelor specializate", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

Conform aceleiaşi surse, traficul rutier între Piteşti şi Râmnicu Vâlcea a fost deviat prin Curtea de Argeş.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a anunţat că la locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri.

"Intervin pompierii cu patru autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD de prim ajutor calificat, o autospecială de hidroperforare, alături de un echipaj CBRN.", au precizat reprezentanţii ISU Argeş.