Clipe de groază la Zilele Orașului Caransebeș: 14 tineri au rămas blocați într-un carusel, cu capul în jos. 10 au ajuns la spital

Au fost clipe de groază la Zilele Oraşului Caransebeş, după ce 14 tineri, printre care şi minori, au rămas blocaţi, cu capul în jos, într-un carusel. Din primele informaţii se pare că unul dintre braţele caruselului nu a mai răspuns comenzilor din cauza unei defecţiuni şi a rămas blocat la 5 metri înălţime faţă de sol. Mai multe echipaje de salvare au intervenit urgent şi după aproape 40 de minute au reuşit să-i coboare pe tineri. În urma incidentului, zece dintre ei au fost transportaţi la spital.

Incidentul dramatic s-a petrecut la Ruga de la Caransebeș, sub privirile înspăimântate ale câtorva sute de persoane prezente la evenimentul cultural. 14 tineri au vrut să aibă parte de un moment de adrenalină, așa că s-au urcat într-un carusel. Însă, la scurt timp după ce caruselul a pornit, acesta s-a blocat, iar cei 14 tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani, au rămas suspendați în aer mai bine de 40 de minute.

Tinerii au rămas cu capul în jos, la o distanță de aproximativ 5 metri de sol. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje ale ISU, care au reușit, rând pe rând, să îi elibereze și să îi predea echipajelor de ambulanță sosite la intervenție. Zece dintre tineri au fost transportați la spital după ce au făcut atacuri de panică.

De asemenea, administratorul caruselului a fost dus la secția de poliție, unde a fost audiat mai multe ore, iar polițiștii cărășeni au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Totodată, au fost sesizate Inspectoratul de Stat în Construcții și Inspectoratul Teritorial de Muncă, autoritățile urmând să declanșeze verificări pentru a stabili cu exactitate cum s-a putut produce acest incident dramatic, care a ținut cu sufletul la gură întreaga comunitate.