CNAIR anunţă că se închide circulaţia rutieră pe DN1, marţi şi miercuri, în anumite intervale orare. Se montează o pasarelă pietonală

<1 minut de citit Publicat la 13:49 19 Oct 2026 Modificat la 13:49 19 Oct 2026

CNAIR anunţă că se închide circulaţia rutieră pe DN1, marţi şi miercuri, în anumite intervale orare. FOTO: Getty Images

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis, luni, că marţi şi miercuri, în anumite intervale orare, se închide circulaţia rutieră pe DN1, pentru montarea unei pasarele pietonale, pe raza satului Puchenii Moșneni din comunca Puchenii Mari (județul Prahova).

Autorităţile au informat şi care sunt rutele ocolitoare.

"Marți, 20.10.2026, în intervalul orar 10:00 – 14:00 și miercuri, 21.10.2026, în intervalul orar 00:00 – 04:00, se închide circulația rutieră pe DN1, sectorul cuprins între km 43+900 – km 44+750, pe ambele sensuri de deplasare, pentru montarea pasarelei pietonale, în zona km 43+960, pe raza satului Puchenii Moșneni al comunei Puchenii Mari (județul Prahova).

Pentru relația București - Ploiești și retur circulația se va desfășura pe: DN 1, km 43+900 intersecție cu DS 353 – strada Comăneasca – strada Dogari – intersecție DN 1 km 44+750 – Ploiești.

Circulați cu prudență și respectați semnalizarea rutieră instituită temporar", a transmis CNAIR.