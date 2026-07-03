Codul roșu de vijelii a făcut ravagii în Brașov: copaci căzuţi, gospodării inundate, o ambulanţă şi mai multe maşini au rămas blocate

O furtună puternică a provocat ravagii în Braşov, joi seara. Sursa colaj foto: Facebook/Roxana Alecu

Furtuna puternică aflată sub cod roșu, anunţată joi seara de ANM, a provocat haos în Brașov. Canalizările oraşului nu au mai făcut față volumului mare de precipitații, iar numeroase bulevarde s-au transformat în adevărate râuri. Mai mulți șoferi au rămas cu autoturismele blocate în apă, care a trecut de nivelul roților în unele locuri. Pompierii au intervenit şi pentru o ambulanţă care nu a mai putut înainta înzona unui pasaj din cauza acumulării de apă.

Mai multe beciuri, curţi şi subsoluri au fost inundate, joi seară, în municipiul Braşov, în urma ploilor torenţiale, iar două autoturisme şi o ambulanţă au rămas blocate în zona unui pasaj din cauza acumulării de apă. Potrivit ISU Braşov, patru copaci au fost puşi la pământ de vântul puternic.

"În urma ploilor torenţiale, în municipiul Braşov s-au înregistrat mai multe situaţii de urgenţă. Până în acest moment, au fost anunţate 16 beciuri, curţi şi subsoluri inundate, precum şi patru copaci prăbuşiţi (doi pe strada 13 Decembrie, unul pe strada Carierei şi unul pe Calea Făgăraşului)", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov.

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Conform sursei citate, două autoturisme şi o ambulanţă au rămas blocate din cauza acumulării de apă în zona pasajului de pe strada Hărmanului, iar echipajele de intervenţie acţionează pentru scoaterea autoturismelor şi remedierea situaţiei.

Într-o zonă a orașului, asfaltul a cedat, iar mai mulți martori au surprins în imagini șuvoaiele de apă care au făcut ravagii. Filmarea a devenit virală pe social media.

Probleme mari s-au înregistrat şi în cartiere precum Bartolomeu, Poarta Schei, Astra și Sânpetru. Acestea sunt doar câteva dintre zonele afectate, pentru că apele s-au revărsat și în alte localități din judeţ.

De asemenea, echipajele intervin pentru îndepărtarea copacilor căzuţi şi evacuarea apei din subsoluri şi curţi.

Județul Braşov este sub avertizare de tip nowcasting cod portocaliu de instabilitate atmosferică, averse, vijelie și grindină până vineri dimineața la ora 03:00.

Potrivit meteorologilor, de vineri dimineața, de la ora 10:00, județul aflat la poalele Carpaților intră sub incidența unui cod galben de ploi, care expiră sâmbătă dimineața, la ora 10:00.