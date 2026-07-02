Avertizare imediată Cod Roșu de vijelii emisă de ANM. Vor fi înregistrate și averse torențiale. Localitățile vizate

Avertizare imediată Cod Roșu de vijelii emisă de ANM Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod Roșu de vijelii, valabilă astăzi joi, în intervalul 13:40 – 14:40, pentru mai multe localități din județul Tulcea. Săptămâna aceasta ANM a emis mai multe avertizări cod roșu pentru localități din toată țara, inclusiv București.

Sunt vizate comunele Baia, Casimcea, Stejaru și Beidaud, unde sunt prognozate averse torențiale ce pot cumula peste 25 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice.

Meteorologii avertizează că, în zona vizată, în ultimele ore s-au înregistrat deja cantități importante de precipitații, cuprinse între 25 și 40 l/mp, ceea ce poate favoriza acumulări rapide de apă și producerea unor efecte locale.

Populația este sfătuită să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor periculoase, să se adăpostească în spații sigure și să respecte recomandările autorităților.

Autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice și sunt pregătite să intervină în cazul producerii unor situații de urgență.

De asemenea, meteorologii ANM au emis prognoza actualizată pentru perioada 2-4 iulie, în care anunță atât un val de căldură, cât și un cod portocaliu și galben de ploi și vijelii în toată țara. Rafalele de vânt vor atinge până la 90 de km/h, iar cantitățile de apă acumulate pot ajunge până la 40 l/mp. Și Municipiul București este sub un nou cod portocaliu.