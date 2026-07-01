Bucureștiul se pregătește pentru un nou dezastru. Au fost chemați pompieri din țară, oamenilor li se cere să nu iasă din case

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Primarul general al Capitalei a precizat miercuri că Bucureștiul a fost lovit de un fenomen meteorologic de o intensitate fără precedent în ultimele trei decenii, în urma furtunilor violente din noaptea trecută. Autoritățile sunt mobilizate în teren, însă noi episoade de vreme severă sunt încă așteptate.

„Unul dintre cele mai extreme fenomene din ultimii 30 de ani” – evaluarea autorităților

Primarul general a afirmat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții ISU București-Ilfov, fenomenele meteo înregistrate în Capitală au fost considerate cele mai puternice din ultimele trei decenii, conform experienței instituției.

Potrivit acestuia, pagubele au fost generate de o combinație de vânt extrem de puternic și precipitații abundente, care au afectat simultan mai multe zone ale orașului.

Două tipuri majore de probleme: inundații și arbori doborâți

Ciprian Ciucu a precizat că situația din București poate fi împărțită în două categorii principale de intervenție:

Inundații în mai multe zone ale Capitalei Arbori rupți sau smulși din rădăcină de vântul puternic

Încă de la primele ore ale dimineții, situația a fost evaluată împreună cu instituțiile din subordinea Primăriei Capitalei, ISU București-Ilfov și primarii de sector, fiind activată o mobilizare extinsă în teren.

Mobilizare generală în București: echipe în alertă pe tot parcursul nopții de marți spre miercuri

Edilul a subliniat că, atât în timpul nopții, cât și în cursul zilei, pe străzile din București a avut loc o desfășurare amplă de forțe, toate echipele fiind în stare de alertă.

Intervențiile au fost realizate coordonat de mai multe instituții și operatori:

Apa Nova a intervenit cu vidanje și o flotă extinsă de echipamente pentru evacuarea apei din străzi, pasaje și subsoluri;

a intervenit cu vidanje și o flotă extinsă de echipamente pentru evacuarea apei din străzi, pasaje și subsoluri; Primăriile de sector au acționat prin ADP-uri și operatorii de salubritate pentru degajarea arborilor căzuți și curățarea rigolelor;

au acționat prin ADP-uri și operatorii de salubritate pentru degajarea arborilor căzuți și curățarea rigolelor; Rețelele electrice au intervenit pentru repunerea în funcțiune a cablurilor afectate;

au intervenit pentru repunerea în funcțiune a cablurilor afectate; Polițiile locale au asigurat dirijarea traficului și restricții în zonele afectate;

au asigurat dirijarea traficului și restricții în zonele afectate; Administrația Străzilor București a intervenit în pasaje și pe arterele administrate, inclusiv cu alpiniști utilitari;

a intervenit în pasaje și pe arterele administrate, inclusiv cu alpiniști utilitari; ALPAB a acționat în parcuri și cimitire, cu zeci de utilaje și sute de muncitori;

a acționat în parcuri și cimitire, cu zeci de utilaje și sute de muncitori; STB, împreună cu ISU, pompieri și alte instituții, a intervenit pentru remedierea avariilor la rețelele de contact ale transportului public.

Sute de apeluri și sesizări gestionate de Apa Nova

Până la ora 8:00, în call center-ul Apa Nova au fost înregistrate 724 de apeluri, dintre care 660 au fost soluționate.

În paralel, au fost gestionate 115 sesizări oficiale privind acumulări de apă, dintre care 95 au fost rezolvate în cursul intervențiilor din teren.

Intersecții afectate și probleme în trafic

Administrația Străzilor a raportat mai multe intersecții cu deficiențe, unde echipele au intervenit pentru remedierea avariilor sau pentru degajarea zonelor afectate. Printre acestea se numără:

Mircea Vodă – Sf. Vineri

Calea Victoriei – Splaiul Independenței

Carol – Armenească

Piața Iancului

Dacia – Vasile Lascăr

Dacia – Dorobanți

Hașdeu – Splaiul Independenței

Icoanei – Calderon

Călărași – Popa Nan

Petricani – Fabrica de Glucoză

Alexandriei – Conea

Spătaru Preda – Viilor

Baladei – Tineretului

Baba Novac – Câmpia Libertății

Doamna Ghica – Petricani

Elisabeta – Brezoianu

Bulevardul Văcărescu – Glinka

Carol – Moșilor

Goga – Traian

Basarabia – 1 Decembrie

Elisabeta – Vasile Pârvan

De asemenea, echipele au intervenit în pasajele pietonale Universitate și Sudului pentru evacuarea apei.