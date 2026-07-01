Bucureștiul se pregătește pentru un nou dezastru. Au fost chemați pompieri din țară, oamenilor li se cere să nu iasă din case

A fost convocat Comitetul pentru situații de urgență în BucureștiPublicat acum 52 minute
În contextul avertizărilor meteorologice și al efectelor produse de furtunile din ultimele 24 de ore, miercuri, la ora 14:30 a fost convocat Centrul de Conducere și Coordonare a Intervenției (CMBCCI) la nivelul Municipiului București.
CMBCCI reprezintă structura de coordonare a intervențiilor în situații de urgență din Capitală și reunește toate instituțiile cu atribuții în gestionarea unor astfel de evenimente.
La ședință participă reprezentanți ai ISU București-Ilfov, Poliției, Primăriei Municipiului București, primăriilor de sector, Apa Nova, precum și ai celorlalte instituții și operatori implicați în intervențiile din teren.
Convocarea centrului are ca scop coordonarea măsurilor necesare pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteo severe, evaluarea situației din teren și stabilirea intervențiilor care trebuie desfășurate în contextul noilor avertizări de furtuni emise de Administrația Națională de Meteorologie.
Actualizările transmise de Primarul Ciprian Ciucu, cu situația în București, miercuri, la prânzPublicat acum 1 ora si 9 minute
Primarul general al Capitalei a precizat miercuri că Bucureștiul a fost lovit de un fenomen meteorologic de o intensitate fără precedent în ultimele trei decenii, în urma furtunilor violente din noaptea trecută. Autoritățile sunt mobilizate în teren, însă noi episoade de vreme severă sunt încă așteptate.
„Unul dintre cele mai extreme fenomene din ultimii 30 de ani” – evaluarea autorităților
Primarul general a afirmat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții ISU București-Ilfov, fenomenele meteo înregistrate în Capitală au fost considerate cele mai puternice din ultimele trei decenii, conform experienței instituției.
Potrivit acestuia, pagubele au fost generate de o combinație de vânt extrem de puternic și precipitații abundente, care au afectat simultan mai multe zone ale orașului.
Două tipuri majore de probleme: inundații și arbori doborâți
Ciprian Ciucu a precizat că situația din București poate fi împărțită în două categorii principale de intervenție:
- Inundații în mai multe zone ale Capitalei
- Arbori rupți sau smulși din rădăcină de vântul puternic
Încă de la primele ore ale dimineții, situația a fost evaluată împreună cu instituțiile din subordinea Primăriei Capitalei, ISU București-Ilfov și primarii de sector, fiind activată o mobilizare extinsă în teren.
Mobilizare generală în București: echipe în alertă pe tot parcursul nopții de marți spre miercuri
Edilul a subliniat că, atât în timpul nopții, cât și în cursul zilei, pe străzile din București a avut loc o desfășurare amplă de forțe, toate echipele fiind în stare de alertă.
Intervențiile au fost realizate coordonat de mai multe instituții și operatori:
- Apa Nova a intervenit cu vidanje și o flotă extinsă de echipamente pentru evacuarea apei din străzi, pasaje și subsoluri;
- Primăriile de sector au acționat prin ADP-uri și operatorii de salubritate pentru degajarea arborilor căzuți și curățarea rigolelor;
- Rețelele electrice au intervenit pentru repunerea în funcțiune a cablurilor afectate;
- Polițiile locale au asigurat dirijarea traficului și restricții în zonele afectate;
- Administrația Străzilor București a intervenit în pasaje și pe arterele administrate, inclusiv cu alpiniști utilitari;
- ALPAB a acționat în parcuri și cimitire, cu zeci de utilaje și sute de muncitori;
- STB, împreună cu ISU, pompieri și alte instituții, a intervenit pentru remedierea avariilor la rețelele de contact ale transportului public.
Sute de apeluri și sesizări gestionate de Apa Nova
Până la ora 8:00, în call center-ul Apa Nova au fost înregistrate 724 de apeluri, dintre care 660 au fost soluționate.
În paralel, au fost gestionate 115 sesizări oficiale privind acumulări de apă, dintre care 95 au fost rezolvate în cursul intervențiilor din teren.
Intersecții afectate și probleme în trafic
Administrația Străzilor a raportat mai multe intersecții cu deficiențe, unde echipele au intervenit pentru remedierea avariilor sau pentru degajarea zonelor afectate. Printre acestea se numără:
- Mircea Vodă – Sf. Vineri
- Calea Victoriei – Splaiul Independenței
- Carol – Armenească
- Piața Iancului
- Dacia – Vasile Lascăr
- Dacia – Dorobanți
- Hașdeu – Splaiul Independenței
- Icoanei – Calderon
- Călărași – Popa Nan
- Petricani – Fabrica de Glucoză
- Alexandriei – Conea
- Spătaru Preda – Viilor
- Baladei – Tineretului
- Baba Novac – Câmpia Libertății
- Doamna Ghica – Petricani
- Elisabeta – Brezoianu
- Bulevardul Văcărescu – Glinka
- Carol – Moșilor
- Goga – Traian
- Basarabia – 1 Decembrie
- Elisabeta – Vasile Pârvan
De asemenea, echipele au intervenit în pasajele pietonale Universitate și Sudului pentru evacuarea apei.
Bucureștiul, sub atenționare meteo de instabilitate atmosfericăPublicat acum 1 ora si 13 minute
Potrivit prognozei speciale emise de ANM, miercuri dimineață, Capitala se află sub cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00.
Miercuri, de la ora 15:00, până joi la ora 06:00, Bucureștiul intră sub atenționare cod portocaliu de vijelii puternice, cu averse torențiale, grindină și frecvente descărcări electrice.
Meteorologii precizau că în acest interval se vor acumula cantități importante de apă, iar rafalele de vânt pot atinge intensități ridicate, cu aspect de vijelie.
Ploi torențiale și grindină în reprize până pe 3 iulie
ANM a arătat că instabilitatea atmosferică va continua și după acest episod, până în 2–3 iulie, când sunt așteptate noi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice.
Temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă, însă vor fi mai scăzute față de valul de caniculă din zilele precedente, pe fondul instabilității atmosferice accentuate.
Pompieri din alte județe vin în Capitală să ajute la intervențiiPublicat acum 1 ora si 17 minute
Având în vedere numărul foarte mare de intervenții simultane, autoritățile au decis suplimentarea forțelor operative.
Astfel, pompieri din județe din apropierea Bucureștiului au fost trimiși în sprijinul ISU București-Ilfov, pentru a ajuta la gestionarea solicitărilor din teren și pentru a accelera intervențiile în zonele cele mai afectate.
Măsura a fost necesară în contextul suprasolicitării echipajelor din Capitală, pe fondul fenomenelor meteo extreme.
Peste 1.400 de intervenții în București după furtunile violente de marți seara. Zeci de străzi și intersecții afectatePublicat acum 1 ora si 18 minute
Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au gestionat peste 1.400 de intervenții în Capitală, în urma furtunilor de cod roșu care au lovit orașul în noaptea de 30 iunie spre 1 iulie.
Intervențiile au vizat în principal degajarea copacilor căzuți, evacuarea apei din subsoluri, locuințe și străzi, precum și îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de vânt.
Printre zonele grav afectate s-au numărat artere și intersecții importante din București, unde circulația a fost blocată sau îngreunată de acumulările de apă și de arborii doborâți.
În contextul fenomenelor extreme, au fost raportate probleme în mai multe puncte ale orașului, inclusiv zone rezidențiale și bulevarde intens circulate.
În total, au fost afectate zeci de străzi și zeci de imobile, iar intervențiile au continuat pe parcursul dimineții, unele solicitări fiind încă în lucru la orele de raportare.
Noi furtuni violente anunțate în București: Se suprapun peste efectele fenomenelor extreme din ultimele 24 de orePublicat acum 1 ora si 23 minute
Bucureștiul se află încă sub impactul fenomenelor meteo severe care au început în seara zilei de marți și în noaptea de 30 iunie spre 1 iulie.
În doar aproximativ 10 ore, în Capitală a căzut aproape cantitatea de precipitații specifică unei luni întregi, iar rețeaua de canalizare a fost solicitată la un debit comparabil cu cel al râului Olt în perioade normale.
Efectele furtunilor au afectat serios infrastructura orașului. Pe Bulevardul Basarabia, o porțiune de carosabil s-a surpat, existând risc de prăbușire, iar circulația rămâne restricționată în zonă până la remedierea situației.
Probleme mari au existat și în transportul feroviar. După furtunile violente care au afectat Bucureștiul și zonele învecinate, numeroase curse au înregistrat întârzieri, pe tot parcursul zilei, iar unele curse au fost anulate, din cauza avariilor produse infrastructurii feroviare.
De asemenea, mai multe artere au fost inundate, circulația mijloacelor de transport a fost afectată, iar stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar din cauza acumulărilor de apă.