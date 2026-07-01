Primarul Ciucu le cere bucureștenilor să nu iasă pe străzi. "Urmează alte furtuni"

Ciucu avertizează că, miercuri, urmează alte furtuni puternice în Bucureşti. Sursa foto: Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că, în noaptea de marţi spre miercuri, Bucureştiul s-a confruntat cu "unul dintre cele mai extreme fenomene meteorologice din ultimii 30 de ani". Edilul a anunţat că şi miercuri sunt prognozate furtuni puternice şi a sfătuit oamenii să evite ieşirile care nu sunt necesare. El a mai punctat şi ce pagube sunt în oraş şi a enumerat intervenţiile autorităţilor.

"Bucureștiul s-a confruntat noaptea trecută cu unul dintre cele mai extreme fenomene meteorologice: am discutat despre acest aspect cu reprezentanții ISU și, pe baza experienței acestei instituții din ultimii 30 de ani, acest fenomen a fost cel mai puernic.

Pagubele au fost produse din cauza vântului foarte puternic, cumulat cu foart multe precipitații extreme. Avem două categorii mari de probleme: (1) inundațiile și (2) arborii rupți sau desprinși din rădăcini.

Încă de la prima oră am evaluat situația împreună cu instituțiile din subordinea PMB, cu ISU Bucuresti-Ilfov și cu primarii de sector.

Și în aceste moment dar și noaptea trecută pe străzile Bucureștiului a fost o adevărată desfășurare de forțe și toate echipele au fost în alertă, mobilizate.

Partea proastă este că avem în continuare avertizări de fenomene meteorologice din aceeași categorie. De aceea, vă rog rămâneți cât de mult posibil în interior, acasă sau la muncă, evitați la maxim ieșirile inutile", a postat Ciucu pe Facebook.

Unde intervin autorităţile

"Apa Nova intră cu vidanjele să preia acumulările de apă pe străzi, pasaje rutiere și în demisolurile blocurilor afectate. A intervenit în teren cu o flotă extinsă de 36 hidrocurățitoare, 42 de autoutilitare, 28 de echipamente de pompare și un efectiv de 212 specialiști.

Primăriile de sector au intervenit prin ADP-uri și prin operatorii de salubrizare să degajeze copaci căzuți, să curețe frunzele și deșeurile care se adună la rigolă și la gurile de scurgere;

Rețelele electrice intervin să repună în funcțiune cablurile căzute;

Polițiile locale degajează traficul sau restricționează circulația în zonele pe unde încă se acționează

Administrația Străzilor București a acționat în pasaje rutiere, pe străzile pe care le are în administrare (pomi rupți, semafoare avariate), inclusiv cu alpiniști, iar ALPAB în parcuri și cimitire, cu 71 de utilaje și 275 de muncitori.

STB (alături de ISU, Pompieri, Distribuție Energie, Poliție Locală și ADP), a intervenit toată noaptea pentru remedierea avariilor la rețelele de contact ale tramvaielor și troleibuzelor. Ce mijloace de transport mai sunt afectate și cum se circulă acum aflați accesând linkul din comentarii.

De la ora 12.00, vor fi restricții de circulație pe Bd. Basarabia, între Str. Câmpia Libertății și Grigorescu, din cauza degradării unei galerii de termoficare. În urma ploilor abundente, structura galeriei s-a surpat pe o porțiune.

Am dispus mobilizarea de urgență a operatorului rețelei de termoficare, a constructorului specializat și a Brigăzii Rutiere. Începând cu ora 12:00, circulația rutieră pe sectorul afectat al Bulevardului Basarabia va fi restricționată, pentru a permite desfășurarea lucrărilor în siguranță. Traficul va fi deviat pe Str. Câmpia Libertății. Durata lucrărilor va fi estimată abia după ce desfacem sona afectată și vedem amploarea degradărilor.

Până la ora 8.00, în call center-ul Apa Nova au fost înregistrate 724 de apeluri, dintre care 660 au fost deja rezolvate. În paralel, au fost gestionate și apelurile transmise de autorități, fiind înregistrate 115 sesizări privind acumulări de apă în diferite zone ale Capitalei, dintre care 95 rezolvate până la această oră", a mai transmis Ciucu.

Un nou Cod portocaliu de vijelii în Bucureşti

"Atenție. Urmează o nouă serie de furtuni puternice. ANM a emis un cod portocaliu de vijelii, de azi, ora 15.00 - până mâine la ora 6.00.

În București vor fi averse torențiale și importante cantitativ (20...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60...80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

Intersecții cu deficiențe (raportul Administrației Străzilor):

• Mircea Vodă - Sf.Vineri GI. - se intervine

• C.Victoriei - Spl. Independentei GI. - atingere cablu

• Carol - Armenească GI. - se intervine

• Piata Iancului GI. - se intervine

• Dacia -Vasile Lascar GI - se intervine

• Dacia - Dorobanți GI. - se intervine

• Hașdeu - Spl. Independentei - NF. - lipsa tensiune

• Icoanei - Calderon semafor rupt - se intervine

• Călărași - Popa Nan GI - se intervine

• Petricani - Fabrica de Glucoza NF. - se intervine

• Alexandriei - Conea NF. - se intervine

• Spătaru Preda - Viilor NF. - se intervine

• Baladei - Tineretului NF. - se intervine

• Baba Novac - Câmpia Libertății NF - se intervine

• Doamna Ghica - Petricani NF. - se intervine

• Elisabeta - Brezoianu NF. - lipsa tensiune

• B. Văcărescu - Glinka NF. - se intervine

• Carol - Moșilor NF. - se intervine

• Goga - Traian NF. - se intervine

• Basarabia - 1 Decembrie NF. - se intervine

• Elisabeta - Vasile Pârvan - lipsa tensiune

• Pasajele pietonale Universitate si Sudului – se intervine în continuare pentru evacuarea apei – 2 echipe, 12 persoane

• Intervenim la degajarea trotuarelor de resturi vegetale (Elisabeta, Calea Victoriei)

• Echipele ASB intervin și în Parcul Carol, unde a ieșit apa din lac.

Au fost remediate intersecțiile de la:

• Piata Sudului

• L.Rebreanu - L. Bradului

• M.Bravu - Baba Novac

• Rahova - Amurgului

• Rond Coșbuc

• Victoriei - Campineanu

• Olteniței - Iriceanu

• Viilor - Nasaud

• Rond Cosbuc