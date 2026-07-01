S-a surpat drumul și există risc de prăbușire, pe Bulevardul Basarabia din București: Polițiștii au oprit circulația pe un sens

4 minute de citit Publicat la 12:52 01 Iul 2026 Modificat la 13:03 01 Iul 2026

Carosabilul s-a surpat pe Bulevardul Basarabia din București, 1 iulie 2026. Sursa foto: PMB via Facebook

Noi probleme de trafic apar în București după furtunile puternice care au lovit Capitala și au provocat pagube în mai multe zone ale orașului. Brigada Rutieră a anunțat instituirea unor restricții temporare de circulație pe Bulevardul Basarabia, din cauza unei surpări a carosabilului, pentru că există risc de prăbușire.

Potrivit polițiștilor, începând de astăzi, de la ora 12:00, traficul rutier este restricționat pe Bulevardul Basarabia, pe sensul de mers dinspre strada Câmpia Libertății către Bulevardul Nicolae Grigorescu.

„De la ora 12.00, vor fi restricții de circulație pe Bd. Basarabia, între Str. Câmpia Libertății și Grigorescu, din cauza degradării unei galerii de termoficare.”, a transmis și Primăria Municipiului București.

Măsura a fost luată pentru a permite remedierea unei surpări și pentru a preveni riscul prăbușirii carosabilului. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor de intervenție.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor:

să evite deplasarea în zona afectată, dacă este posibil;

să circule cu atenție sporită;

să păstreze distanța de siguranță între autovehicule;

să respecte semnalizarea rutieră temporară;

să urmeze indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.

Furtunile au afectat grav infrastructura din București

Restricțiile de pe Bulevardul Basarabia vin în contextul fenomenelor meteo extreme care au afectat Capitala în ultimele ore. Ploile torențiale și vijeliile au provocat numeroase inundații, copaci doborâți și probleme majore în trafic.

Autoritățile au anunțat că, în doar câteva ore, în București a căzut aproape cantitatea de precipitații aferentă unei luni întregi, iar sistemul de canalizare a fost suprasolicitat.

De asemenea, mai multe artere au fost inundate, circulația mijloacelor de transport a fost afectată, iar stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar din cauza acumulărilor de apă.

Poliția le recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare asupra condițiilor de trafic și să evite zonele în care sunt instituite restricții sau unde se desfășoară lucrări de intervenție.

Situația intervențiilor din București, miercuri, la ora 12:00

Primăria Capitalei a prezentat, în jurul orei 12.00, un bilanț al intervențiilor desfășurate după furtuna violentă care a afectat Bucureștiul în noaptea trecută.

Potrivit autorităților, în Capitală au căzut aproximativ 70 l/mp în doar 10 ore, echivalentul cantității de precipitații dintr-o lună. Furtuna a provocat copaci smulși din rădăcini, unii loviți de fulger, schele luate de vânt de pe blocuri, stâlpi de beton prăbușiți pe carosabil, cabluri electrice avariate și numeroase blocaje în trafic.

Pe parcursul nopții, toate echipele de intervenție au fost mobilizate.

Cine a intervenit

Primăriile de sector, prin ADP-uri și operatorii de salubrizare, pentru degajarea copacilor căzuți și curățarea rigolelor și gurilor de scurgere;

Apa Nova, cu o flotă formată din 36 de hidrocurățitoare, 42 de autoutilitare, 28 de echipamente de pompare și 212 specialiști , pentru evacuarea apei de pe străzi, din pasaje și demisolurile afectate;

, pentru evacuarea apei de pe străzi, din pasaje și demisolurile afectate; Distribuitorii de energie, pentru remedierea cablurilor electrice căzute;

Polițiile locale, pentru dirijarea și restricționarea traficului în zonele afectate;

Administrația Străzilor București, care a intervenit pe arterele aflate în administrare, în pasaje și la semafoare, inclusiv cu echipe de alpiniști;

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, cu 71 de utilaje și 275 de muncitori , pentru degajarea arborilor căzuți în parcuri și cimitire;

, pentru degajarea arborilor căzuți în parcuri și cimitire; STB, alături de ISU, Distribuție Energie, Poliția Locală și ADP, pentru remedierea avariilor la rețelele de contact ale tramvaielor și troleibuzelor.

Situația actuală

Începând cu ora 12.00, circulația este restricționată pe Bulevardul Basarabia, între strada Câmpia Libertății și bulevardul Nicolae Grigorescu, după ce ploile abundente au provocat surparea unei porțiuni din galeria de termoficare.

Traficul este deviat pe strada Câmpia Libertății, iar durata lucrărilor va putea fi estimată după desfacerea zonei afectate și evaluarea pagubelor.

Restricții sunt în continuare și pe Bulevardul Magheru, din cauza unui acoperiș desprins de pe Hotelul Ambasador, care prezintă risc de cădere pe carosabil.

Bilanț Apa Nova

Până la ora 08.00:

724 de apeluri înregistrate în call-center;

660 de solicitări deja soluționate;

115 sesizări privind acumulări de apă primite de la autorități;

95 dintre acestea rezolvate.

Intersecții unde încă se intervine

Mircea Vodă – Sf. Vineri (GI)

Calea Victoriei – Splaiul Independenței (GI) – atingere cablu

Carol – Armenească (GI)

Piața Iancului (GI)

Dacia – Vasile Lascăr (GI)

Dacia – Dorobanți (GI)

Hașdeu – Splaiul Independenței (NF) – lipsă tensiune

Icoanei – Calderon – semafor rupt

Călărași – Popa Nan (GI)

Petricani – Fabrica de Glucoză (NF)

Alexandriei – Conea (NF)

Spătaru Preda – Viilor (NF)

Baladei – Tineretului (NF)

Baba Novac – Câmpia Libertății (NF)

Doamna Ghica – Petricani (NF)

Elisabeta – Brezoianu (NF) – lipsă tensiune

Barbu Văcărescu – Glinka (NF)

Carol – Moșilor (NF)

Goga – Traian (NF)

Basarabia – 1 Decembrie (NF)

Elisabeta – Vasile Pârvan – lipsă tensiune

Pasajele pietonale Universitate și Piața Sudului – continuă evacuarea apei (2 echipe, 12 persoane)

Se degajează trotuarele de resturi vegetale pe bulevardul Elisabeta și Calea Victoriei

Echipele Administrației Străzilor intervin și în Parcul Carol, unde apa a ieșit din lac.

Intersecții unde problemele au fost remediate

Piața Sudului

Liviu Rebreanu – Liviu Bradului

Mihai Bravu – Baba Novac

Rahova – Amurgului

Rond Coșbuc

Calea Victoriei – Câmpineanu

Olteniței – Iriceanu

Viilor – Năsăud

Situația pe sectoare

Sectorul 1

27 autoturisme avariate

49 copaci căzuți pe carosabil

55 copaci căzuți pe trotuare

33 acumulări de apă

Sectorul 2

10 autoturisme avariate

55 copaci căzuți pe carosabil

12 acumulări de apă

1 stâlp de iluminat avariat

Sectorul 3

45 autoturisme avariate

49 copaci căzuți pe carosabil

10 acumulări de apă

2 stâlpi CMIPB avariați

Sectorul 4

25 autoturisme avariate

36 copaci căzuți pe carosabil

6 acumulări de apă

Sectorul 5

50 autoturisme avariate

80 copaci căzuți pe carosabil

2 acumulări de apă

Sectorul 6

21 autoturisme avariate

29 copaci căzuți pe carosabil

45 copaci căzuți pe trotuare

47 acumulări de apă

Prognoza pentru București: ANM anunță noi furtuni cu vijelii

Primăria Capitalei avertizează că urmează o nouă rundă de vreme severă.

ANM a emis un cod portocaliu de vijelii, valabil de astăzi, ora 15.00, până mâine, ora 06.00.

În București sunt prognozate:

averse de 20–40 l/mp și izolat peste 50 l/mp;

descărcări electrice frecvente;

intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 60–80 km/h;

grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1–3 cm).