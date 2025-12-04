Condamnat la 23 de ani după ce și-a ucis iubita gravidă, avocatul din Iaşi a încercat să scape de pedeapsă. Gestul făcut de individ

Aflat în arest la domiciliu, fostul avocat din Iaşi care este acuzat că și-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6 şi-a aflat miercuri sentinţa: 23 de ani de închisoare. Sebastian Felecanu a încercat să scape de pedeapsă şi s-a ascuns într-o boxă de la subsolul blocului, însă, polițiștii ieșeni au reuşit să-l prindă. De altfel, dispozitivul de monitorizare montat asupra individului ar fi generat o alertă de îndepărtare. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional

Magistraţii de la Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie au confirmat ieri sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în luna iunie, în cazul fostului avocat Sebastian Felecanu. În vară, bărbatul fusese condamnat la 23 de ani de închisoare, fiind acuzat că şi-a omorât iubita care era gravidă.

Poliţiştii din cadrul Biroului Urmăriri - Serviciul de Investigaţii Criminale Iaşi au mers în cursul zilei de ieri la domiciliul bărbatului de 44 de anipentru punerea în aplicare a mandatului de executare a pedepsei, dar, el nu a fost găsit acasă. Conform agenţilor, cu puţin timp înainte ca ei să ajungă la locuinţa fostului avocat, dispozitivul de monitorizare montat asupra lui ar fi generat o alertă de îndepărtare.

În urma căutărilor demarate, fostul avocat Sebastian Felecanu a fost găsit la scurt timp într-o anexă cu destinaţie de depozitare din scara blocului unde locuia.

În vârstă de 44 de ani, bărbatul a fost dus la sediul Poliţiei Judeţene Iaşi, după care a fost transferat în Penitenciarul Iaşi, în vederea executării pedepsei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat ieri sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, respingând apelul declarat de Sebastian Felecanu.

Potrivit anchetatorilor, pe 19 iunie 2021, fostul avocat din Iaşi a aruncat-o Monica Cioată de la etajul şase al blocului în care locuia. Însă, în cadrul audierilor, el a încercat să acrediteze ipoteza unei sinucideri. Acesta a susţinut că femeia, care avea 26 de ani, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut de la etaj.

Oamenii legii au descoperit că pe 18 iunie 2021, Sebastian Felecanu şi Monica Cioată au mers împreună la o nuntă, iar în drumul lor spre casă, între ei ar fi avut loc o ceartă. Conflictul a continuat şi după ce au ajuns acasă. Iar pe În 19 iunie 2021, în jurul orei 04.00, Monica Cioată, şi ea tot avocat, a murit la scurt timp după ce a căzut de la etajul şase.