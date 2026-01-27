Consiliul Județean Bihor cumpără mobilă de două milioane de lei. Este condus de un liberal, viceprimar în două mandate sub Ilie Bolojan

Publicat la 17:41 27 Ian 2026

Noul sediu reabilitat al CJ Bihor, cunoscut, pe vremuri, drept "Policlinica Mare". Sursa foto: CJ Bihor / Facebook

Consiliul Județean Bihor cumpără mobilă de aproape două milioane de lei pentru noul său sediu situat în Oradea, pe strada Republicii.

Anunțul a fost făcut de instituție, care a precizat, într-o postare pe Facebook, că dotarea sediului cu mobilier se va realiza în următoarele trei luni.

Conform postării, marţi a fost finalizată procedura de atribuire a contractului pentru achiziţia mobilei, în urma evaluării ofertelor depuse de patru participanţi fiind declarată câştigătoare o ofertă în valoare de 1.804.211 lei, fără TVA.

Conform postării, marţi a fost finalizată procedura de atribuire a contractului pentru achiziţia mobilei, în urma evaluării ofertelor depuse de patru participanţi fiind declarată câştigătoare o ofertă în valoare de 1.804.211 lei, fără TVA.

În cazul în care nu vor fi depuse contestaţii până la data de 6 februarie 2026, contractul va fi semnat, iar furnizorul va avea un termen de trei luni pentru livrarea produselor, calculat de la emiterea ordinului de începere, menționează Consiliul Județean.

Instituția este condusă Mircea Mălan, membru PNL și viceprimar, în două mandate, al municipiului Oradea, în echipa lui Ilie Bolojan.

Pe ce cheltuie CJ Bihor aproape două milioane de lei, fără TV: de la scaune la "elemente de semnalistică" pentru uși

Prin acest contract urmează a fi achiziţionate 1.385 de piese de mobilier, printre care birouri, scaune, cuiere, rafturi, dulapuri metalice şi mese, precum şi 105 elemente de semnalistică pentru uşi.

Viitorul sediu al Consiliului Judeţean Bihor funcţionează într-o clădire monument istoric, construită în perioada 1899-1900 ca "Palat al Finanţelor Publice", după planurile arhitectului Rimanoczy Kalman.

După cel de-al Doilea Război Mondial, imobilul a fost cunoscut drept "Policlinica Mare" din Oradea, având această destinaţie până în anul 2008.

Clădirea a intrat în patrimoniul Consiliului Judeţean Bihor în 2016, în urma unor procese care au durat 13 ani.

În perioada respectivă, imobilul s-a degradat semnificativ.

Lucrările de reabilitare au demarat în august 2022 şi sunt realizate de asocierea de firme Drum Asfalt, Constructorul Sălard şi Drumuri Bihor.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 48.059.810,97 lei, cu TVA, iar stadiul execuţiei a ajuns în prezent la 95%.

Proiectul este finanţat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Bihor şi din fonduri europene, se precizează pe pagina de Facebook a instituției.