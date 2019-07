Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu: „Cei de la 112 nici măcar nu au fost chemați la audieri până acum”

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a mărturisit că va face tot ce ține de el pentru ca cei care au greșit în cazul Caracal să fie pedepsiți.

„De Alexandru Cumpănașu mă leagă o prietenie veche. Sunt niște ani buni în care am colaborat și am colaborat bine. Sunt devastat de ce s-a întâmplat cu Alexandra. Am vrut să-l asigur pe Alex de toată durerea noastră și tot sprijinul pe care îl putem da preluând de la Alex ideile sale. O parte din ele se regăsesc în ceea ce ne-am propus noi să facem. E nevoie de măsuri profunde în MAI. Există un grup de lucru coordonat de Raed Arafat, care va veni inclusiv cu propuneri de modificare de legislație. Toate aceste lucruri vi le prezentăm într-un raport și într-o conferință de presă detaliată. Orice modificare sistemică pe care o vom face o vom comunica deîndată”.

„Sunt tată de fată, am o fetiță de 12 ani și îi spuneam lui Alex că nu știu cum să-i explic, nu știu cum să abordez această problemă pe care a văzut-o la televizor. Nu caut să explic acest lucru, caut să găsesc măsuri și soluții. Când mi-am asumat acest mandat, mi l-am asumat cu deplină responsabilitate”, a mai spus Fifor.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a spus că cei de la 112 nu au fost chemați la audieri nici până acum.

„Eu cred că oamenii sunt problema, de fapt. Am avut toate instituțiile care au eșuat. Am avut oameni care aveau legea de partea lor, aveau reguli, proceduri. Cei de la 112 nici măcar nu au fost chemați la audieri până în momentul acesta. Acești oameni care sunt în MAI și nu și-au făcut datoria sau sunt în complicitate cu clanuri interlope, depinde ce va reieși din verificarea MAI, trebuie dați afară din sistem”, a spus Cumpănașu.