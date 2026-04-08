Declaraţiile iubitului asistentei din Târgu-Jiu, găsită moartă în casă: "Erau multe probleme care o măcinau"

Andreea Sîrbu, asistentă medicală, a fost descoperită moartă în apartamentul ei din Târgu-Jiu. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Alin Feraru, iubitului asistentei medicale din Târgu-Jiu care a fost găsită moartă în casă, a declarat pentru Antena 3 CNN că este devastat de tristeţe în urma tragediei. Internat într-un spital din Bucureşti, bărbatul a spus despre Andreea că avea un suflet extraordinar şi că, din nefericire, existau numeroase probleme care o măcinau.

Andreea Sîrbu, o asistentă medicală de 31 de ani, a fost descoperită fără viață de tatăl ei, după ce nu mai răspundea la telefon. Tânăra era divorțată și avea o fetiță de șapte ani, pentru care a luptat să obțină custodia. Reuşise, însă, din nefericire, trăia constant cu teama că ar putea să o piardă. Partenerul său, medicul cardiolog Alin Feraru, este profund afectat de moartea ei.

"Această problemă mi-a rupt sufletul în două, această problemă m-a distrus pur şi simplu. Era omul pe care îl iubeam, iar acum știu că este în mormânt. Nu aș vrea niciun om de pe lumea asta să trăiască ce trăiesc eu acum. Iar ce se vehiculează în spațiu public nu face decât să învârtă cuțitul in inima celui care este suferind", a spus Alin Feraru pentru Antena 3 CNN.

Potrivit mărturiilor apropiaţilor, Andreea Sîrbu era foarte afectată de teama că și-ar putea pierde fiica, în urma unui proces de custodie dificil. Anul trecut, tânăra mamă a depus o plângere pentru viol, pe care ulterior a retras-o, susținând că fusese drogată și abuzată de trei bărbați. Întreaga suferință o masca în spatele unui zâmbet aparent impecabil.

"Erau multe probleme, săraca de ea. Erau multe probleme care o măcinau. Era un om extraordinar, era un suflet extraordinar. N-am știut, n-am știut să fiu alături mai mult de ea, să o pot ajuta. N-am știut! Am fost cât am putut eu, am fost cât am putut eu alături de ea", a mai precizat Alin Feraru în cadrul declaraţiilor.

Luni, în jurul orei 11:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost alertați prin 112 de un bărbat care a anunțat că și-a găsit fiica decedată la domiciliu.

Andreea Sîrbu lucra la secția Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, iar în afara programului, aceasta activa ca make-up artist într-un salon de înfrumusețare.