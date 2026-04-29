CM 2026: Ce meciuri se joacă pe Estadio Monterrey, „gigantul de oțel” din Mexic, pe care echipa locală din Guandalupe a scris istorie

Estadio Monterrey din Mexic. Foto: Getty Images

Se anunţă o competiţie mai strânsă ca niciodată pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal. 48 de ţări din întreaga lume se întrec pentru câştigarea Cupei Mondiale din acest an. Cel mai aşteptat turneu sportiv al lumii este organizat pe cele mai spectaculoase stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic. Astăzi vorbim despre Estadio Monterrey, supranumit „gigantul de oțel" din Mexic.

Peste 6.300 de tone de oțel au fost folosite pentru ridicarea stadionului. Arena a fost proiectată de aceeași arhitecți care au muncit la Stadionul Wembley din Londra pentru a avea o acustică specială a tribunelor. Stadionul cu o capacitate de peste 53.000 de locuri, a fost inaugurat în 2015 și a costat 200 de milioane de dolari, un record pentru Mexic la acel moment.

De-a lungul anilor, aici s-au disputat unele dintre cele mai tari partide ale fotbalului de pe continentul american. Echipa locală, Monterrey, a câștigat Liga Campionilor CONCACAF împotriva rivalilor din oraș, Tigres, în 2019. Înainte de succesul istoric însă, Monterrey a pierdut în 2017 finala Campionatului Mexican împotriva marilor rivali pe același stadion. Vorbim despre prima finală din istorie disputata între echipe din același oraș. În 2021, „gigantul de otel” a găzduit o nouă victorie a echipei locale în Champions League, câștigând trofeul cu numărul 5.

În această vară, pe stadionul din Guadalupe, vom vedea dueluri decisive pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Mondialului. Africa de Sud înfruntă Coreea, iar Tunisia întâlnește pe această arena atât Suedia, cât și Japonia.

Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play difuzează în aceasta vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, SUA și Mexic se văd, în exclusivitate, în universul Antena.