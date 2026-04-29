Cătălin Predoiu a oferit diplome de recunoaștere a meritelor, de Ziua Veteranilor de Război. "Sunt o lecție vie despre iubire de țară"

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit, miercuri, cu veterani de război, urmași ai acestora și reprezentanți ai structurilor asociative ale veteranilor și cadrelor militare în rezervă și retragere, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război. El a oferit participanților diplome de recunoaștere a meritelor, în semn de respect pentru activitatea, sacrificiile și contribuția lor la apărarea României, precum și la păstrarea memoriei veteranilor de război.

"Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întâlnire cu veterani de război, urmași ai acestora și reprezentanți ai structurilor asociative ale veteranilor și cadrelor militare în rezervă și retragere, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război.

Au participat general-maior în retragere Stelian Dinu, veteran de război, general Ioan Hurdubaie, general Constantin Florea, președintele AVR MAI, precum și doamna Elena Răpeanu, urmașă a unui veteran de război.

Colonelul Gheorghe Arhip, veteran de război în vârstă de 103 ani, nu a putut participa din motive de sănătate. Ministerul Afacerilor Interne i-a pregătit, de asemenea, o diplomă de recunoaștere a meritelor, care îi va fi transmisă.

Ziua Veteranilor de Război este marcată anual la 29 aprilie, în semn de recunoaștere a meritelor celor care au apărat independența, suveranitatea, integritatea teritorială și interesele României. Data amintește de Înaltul Decret Regal din 29 aprilie 1902, prin care regele Carol I a instituit pentru prima dată titlul de „veteran de război”, a transmis MAI.

"Ministrul Afacerilor Interne a subliniat că veteranii reprezintă nu doar memoria vie a unor momente decisive din istoria României, ci și repere morale pentru generațiile de astăzi.

„Veteranii de război nu sunt o pagină închisă de istorie. Sunt o lecție vie despre curaj, datorie și iubire de țară. Pentru generațiile care nu au cunoscut războiul, întâlnirea cu veteranii este o formă de educație morală. Ne ajută să înțelegem că pacea trebuie apărată, că libertatea trebuie protejată și că viitorul României trebuie construit cu respect față de cei care au apărat-o în cele mai grele momente. Vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru România și pentru ceea ce continuați să reprezentați pentru statul român”, a declarat Cătălin Predoiu.

Ministrul a arătat că MAI se bucură de experiența a 17 veterani care, alături de generația lor, și-au pus amprenta asupra devenirii instituției, în contextul în care România mai are astăzi 288 de veterani de război.

Cătălin Predoiu a evidențiat și rolul esențial al veteranilor în transmiterea memoriei istorice către generațiile care nu au trăit nici războiul, nici comunismul.

„În țara noastră și în Europa trăiesc deja două, trei, patru generații care nu au cunoscut nici experiența comunismului, nici experiența celui de-al Doilea Război Mondial, cele două mari traume ale continentului din ultimii 50-70 de ani. Activitatea veteranilor, exemplul lor, interacțiunea cu ei pot fi un reper în căutarea acestei identități și în înțelegerea menirii fiecărei generații”, a transmis ministrul Afacerilor Interne.

Referindu-se la legătura dintre generații și la contribuția celor care au servit înaintea noastră, Cătălin Predoiu a afirmat:

„Mă uit cu respect la experiența dumneavoastră, a tuturor veteranilor, cu multă recunoștință. Sunt conștient și intim convins că, fără eforturile înaintașilor, viața și activitatea noastră ar fi fost mult mai dificile. Cei din spate împing întotdeauna o treaptă mai sus, ca noi să ajungem la alte orizonturi, alte sfere de cunoaștere, de experiență și să ne bucurăm de ele.”

Ministerul Afacerilor Interne reafirmă respectul și recunoștința față de veteranii de război, față de familiile acestora și față de toți cei care au servit România în momente decisive ale istoriei sale", a mai comunicat MAI.