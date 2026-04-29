O femeie care credea că este însărcinată cu tripleți a născut, de fapt, patru copii. Inițial i s-a spus că are gemeni

O femeie care credea că este însărcinată cu tripleți a născut, de fapt, patru copii (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Rachael Simba, o femeie de 28 de ani, din regiunea Kilimanjaro, Tanzania, a trecut printr-o experiență rară din punct de vedere medical, după ce a adus pe lume patru copii, deși medicii îi spuseseră inițial că este însărcinată cu tripleți.

Nașterea a avut loc la Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC), unde medicii au descris cazul drept unul neobișnuit. Cei patru bebeluși, născuți prematur, au venit pe lume miercuri, 22 aprilie, prin operație cezariană, potrivit People.

Femeia a declarat pentru publicațiile locale că sarcina a fost dificilă încă de la început. După ce a rămas însărcinată în septembrie, i s-a recomandat repaus încă din luna a treia. La șase luni, medicii i-au spus că așteaptă gemeni, iar ulterior i s-a spus că are tripleți. Abia în momentul intervenției chirurgicale s-a descoperit că, de fapt, avea patru copii.

„Am ajuns la clinică fără semne de travaliu, însă ulterior au apărut dureri puternice și am fost dusă de urgență în sala de operație. Atunci medicii au realizat că sunt patru bebeluși”, a povestit Rachael.

Din cauza prematurității și a greutății scăzute la naștere, nou-născuții au fost internați în secția de terapie intensivă neonatală. Doi dintre copii, care au împărțit același sac amniotic, cântăresc aproximativ un kilogram fiecare. Ceilalți doi - un băiat și o fată - au greutăți de 1,6, respectiv 1,3 kilograme.

Potrivit medicului obstetrician-ginecolog Gedion Edward, femeia a fost internată la 31 de săptămâni și două zile de sarcină. El a subliniat că probabilitatea unei astfel de sarcini este redusă, fiind estimată la un caz la 6.000.

Personalul medical a precizat că situația a fost confirmată abia în timpul pregătirii pentru operația cezariană, când s-a constatat că pacienta intrase deja în travaliu, iar colul uterin era dilatat.

În prezent, mama solicită sprijin financiar pentru a putea acoperi costurile ridicate ale îngrijirii medicale. Acestea includ tratamente pentru dezvoltarea plămânilor, oxigen, hrană specială și investigații medicale. Medicii estimează că bebelușii vor rămâne internați cel puțin o lună, în funcție de evoluția lor.