Războiul din Iran costă UE 500 de milioane de euro pe zi. La Bruxelles va fi anunțat un plan de acțiune surpriză

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că războiul din Iran costă UE 500 de milioane de euro pe zi, iar închiderea Strâmtorii Ormuz a dus la creșterea prețurilor globale la energie. "În doar 60 de zile de conflict, factura noastră pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu peste 27 de miliarde de euro", a afirmat Ursula von der Leyen, notează Politico. Comisia va prezenta un Plan de Acțiune pentru Electrificare până în vară, pentru consolidarea securității energetice.

Marți, Wall Street Journal a relatat că președintele american Donald Trump le-a ordonat consilierilor să se pregătească pentru o blocadă prelungită a Iranului, o strategie care vizează comprimarea economiei Teheranului prin restricționarea transportului maritim către și dinspre porturile sale.

Această abordare riscă să perturbe și mai mult fluxurile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, prin care circulă un sfert din comerțul global cu petrol și volume semnificative de gaze naturale și îngrășăminte.

Von der Leyen a prezentat conflictul ca o dovadă suplimentară că UE ar trebui să accelereze renunțarea la combustibilii fosili importați și să se electrifice mai rapid.

„Calea de urmat este evidentă. Trebuie să reducem dependența excesivă de combustibilii fosili importați și să stimulăm aprovizionarea cu energie curată, accesibilă și produsă local. De la surse regenerabile la energie nucleară, cu respectarea deplină a neutralității tehnologice”, a spus ea.

„În doar 60 de zile de conflict, factura noastră pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu peste 27 de miliarde de euro, fără nicio moleculă de energie suplimentară”, a declarat Ursula von der Leyen în fața Parlamentului European de la Strasbourg.

Ce este Planul de Acțiune pentru Electrificare

Von der Leyen a declarat că Comisia va prezenta un Plan de Acțiune pentru Electrificare până în vară, care include un obiectiv „ambițios” la nivelul întregii UE. Un proiect de agendă a Comisiei, consultat de POLITICO, a arătat că planul este așteptat acum pe 10 iunie, alături de o strategie mai amplă privind consolidarea securității energetice.

Președinta Comisiei a reînnoit apelurile pentru progrese mai rapide în ceea ce privește Pachetul Rețelelor Energetice al UE, care este în prezent negociat de legislatorii și guvernele UE și care vizează modernizarea infrastructurii pentru a gestiona mai multă energie regenerabilă și creșterea cererii de energie electrică.

De asemenea, ea a cerut o coordonare mai strânsă în ceea ce privește rezervele de motorină și combustibil pentru avioane, eliberările de stocuri de petrol și producția rafinăriilor, măsuri care fac parte din răspunsul mai amplu al Bruxelles-ului la criza energetică dezvăluită de Comisie miercurea trecută.