Banca Mondială avertizează: Milioane de oameni riscă foametea din cauza prețurilor la combustibil. "Economia globală, lovită în valuri”

Prețurile alimentelor sunt, de asemenea, pe cale să crească brusc, potrivit Băncii Mondiale. FOTO: Profimedia Images

Nu mai puțin de 45 de milioane de oameni din întreaga lume riscă să fie aruncați în insecuritate alimentară anul acesta, deoarece războiul din Orientul Mijlociu declanșează cel mai mare șoc petrolier din istorie, potrivit unui raport publicat de Banca Mondială, citat de The Times.

Deteriorarea infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu în timpul conflictului, care se apropie acum de a treia lună, a scos de pe piață zece milioane de barili de petrol pe zi, a calculat organizația cu sediul la Washington. Acest lucru a dus prețurile energiei într-o spirală ascendentă care amenință să propulseze inflația globală, care îi va afecta cel mai puternic pe cei mai săraci.

Prețurile alimentelor sunt, de asemenea, pe cale să crească brusc, potrivit Băncii Mondiale, ca urmare a impactului asupra aprovizionării cu îngrășăminte din cauza închiderii efective a strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă între Iran și Oman, care este parte integrantă a fluxurilor maritime globale.

Avertismentul vine în contextul în care șefa Băncii Cantrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat asupra unei posibile raționalizări a alimentelor din cauza perturbărilor aprovizionării cu îngrășăminte, în contextul blocării strâmtorii Ormuz.

Indermit Gill, economistul-șef al Grupului Băncii Mondiale și vicepreședinte senior pentru economia dezvoltării, a declarat: „Războiul lovește economia globală în valuri cumulative: mai întâi prin creșterea prețurilor la energie, apoi prin creșterea prețurilor la alimente și, în final, prin inflație mai mare, ceea ce va duce la creșterea ratelor dobânzilor și va face datoria și mai scumpă.”

Banca Mondială estimează că creșterea costurilor vieții va împinge până la 45 de milioane de oameni într-o „insecuritate alimentară acută” dacă războiul continuă. Prețurile la energie sunt pe cale să crească cu 24% în acest an, cea mai mare creștere de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

S-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește obținerea unei păci durabile între Statele Unite și Iran, împingând prețurile petrolului înapoi peste 110 dolari pe baril, în creștere cu peste 50% față de înainte de conflict.

Președintele Trump a anulat o vizită planificată a reprezentanților americani în Pakistan pentru a purta discuții de încetare a focului cu Iranul, spunând că iranienii „au oferit mult, dar nu suficient”.

Criza petrolului lovește în populația cu venituri mici

Banca Mondială a estimat că prețul unui baril de țiței Brent va fi în medie de 86 de dolari în acest an, față de 69 de dolari anul trecut. Prețurile îngrășămintelor sunt preconizate să crească cu 31% în 2026, determinate de o creștere cu 60% a prețurilor la uree, ceea ce va duce accesibilitatea la cel mai scăzut nivel de la invazia rusă a Ucrainei.

Organizația a declarat că inflația va fi în medie de 5,1% în cele mai sărace țări din lume în acest an, cu un punct procentual mai mare decât se preconiza înainte de izbucnirea războiului din Iran. Creșterea va fi în medie de 3,6% în 2026 în cadrul acestui grup, în scădere față de 4% preconizat în ianuarie.

Gill a declarat: „Cei mai săraci oameni, care cheltuiesc cea mai mare parte din venitul lor pe alimente și combustibili, vor fi cel mai grav afectați, la fel ca și economiile în curs de dezvoltare care se luptă deja cu poveri mari ale datoriilor. Toate acestea ne amintesc de un adevăr crud: războiul este o dezvoltare inversă.”

Țările din Asia de Sud și Sud-Est, regiunile cele mai afectate de închiderea strâmtorii Ormuz din cauza dependenței lor de produsele de bază din Orientul Mijlociu, au adoptat măsuri de raționalizare a energiei. În Thailanda, există restricții privind utilizarea aerului condiționat; Sri Lanka a impus sărbători legale miercurea, iar guvernul vietnamez a îndemnat oamenii să folosească bicicleta sau transportul public.

Datele economice recente au început să ilustreze impactul dăunător al conflictului din Orientul Mijlociu asupra costului vieții în cele mai bogate economii ale lumii, ceea ce a dus la speculații că băncile centrale ar putea fi obligate să majoreze ratele dobânzilor în acest an pentru a tempera creșterea prețurilor.

O astfel de mișcare ar pune în pericol și mai mult țările mai sărace, deoarece ar crește ratele dobânzilor globale și ar face rambursarea datoriilor mai scumpă.

Numărul persoanelor aflate în cele mai grave stadii ale foamei acute a crescut de la 155.000 la 1,4 milioane între 2016 și 2024, în timp ce finanțarea umanitară pentru crizele alimentare a revenit la nivelul de acum aproape un deceniu, arată un raport major al ONU publicat vineri.