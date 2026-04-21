Christine Lagarde anunță că este posibil să se ajungă la raționalizarea alimentelor. Care ar fi țările afectate

Lagarde a declarat că închiderea strâmtorii Ormuz, cel mai critic punct energetic din lume, a produs unde de șoc unei economii globale deja fragile. sursa foto: Getty

Șefa Băncii Cantrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat asupra unei posibile raționalizări a alimentelor din cauza perturbărilor aprovizionării cu îngrășăminte, în contextul blocării strâmtorii Ormuz.

“O treime din îngrășăminte sunt transportate prin strâmtoarea Ormuz. Asta este de asemenea în pericol. Va afecta în special statele din emisfera sudică, ”, a avertizat Lagarde, care a deținut în trecut și funcția de ministru al Agriculturii în Franța.

Ea a subliniat că riscurile privind creșterea prețului mâncării se suprapune peste criza carburanților, cu consecințe critice asupra economiei globale.

ECB chief Christine Lagarde warns of possible food rationing due to fertilizer disruptions



“A third of fertilizers are shipped through the Strait of Hormuz... that is at risk.” pic.twitter.com/soiJEQaXyy — Chay Bowes (@BowesChay) April 21, 2026

Vorbind la Berlin, la un eveniment organizat de Asociația Băncilor Germane, Lagarde a declarat că închiderea strâmtorii Ormuz, cel mai critic punct energetic din lume, a produs unde de șoc unei economii globale deja fragile.

Potrivit agenției Anadolu, Lagarde a descris perspectivele economice ca fiind “profund incerte”, subliniind natura intermitentă a conflictului - război, încercări de încetare a focului, discuții de pace, blocade și inversări de situație - ceea ce complică evaluările atât ale duratei, cât și ale impactului.

Lagarde a îndemnat, de asemenea, guvernele să evite sprijinul fiscal generalizat care ar putea alimenta inflația sau pune presiune pe finanțele publice, subliniind că măsurile ar trebui să fie temporare, direcționate și să păstreze semnalele de preț necesare pentru a reduce consumul de energie.

„Lecția anului 2022 este clară”, a spus ea. „Un sprijin temporar, direcționat și care păstrează semnalul de preț poate proteja persoanele cele mai vulnerabile fără a agrava inflația sau a face finanțele publice mai puțin stabile.”

Christine Lagarde a avertizat în urmă cu o săptămână că impactul economic al războiului din Iran va persista, deoarece este nevoie de timp pentru a restabili producția de energie în Golful Persic și pentru ca presiunile globale asupra ofertei să se diminueze. Ea a subliniat că BCE nu va ezita să acționeze pentru a se asigura că inflația revine la ținta de 2% a băncii centrale.