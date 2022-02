Delia, o tânără mămică, a fost omorâtă şi aruncată pe marginea unui drum, în Caraş-Severin

Delia Roxana Păiuş era mama unei fetiţe în vârstă de cinci ani, provenită dintr-o relaţie anterioară, iar de câteva luni îl cunoscuse pe Mitică Arbanaş, un tânăr de 29 de ani, din judeţul Mehedinţi.

Cei doi, dar şi fetiţa Deliei, s-au mutat împreună în locuinţa bărbatului, în Mehedinţi. Cunoscuţii povestesc că, încă de la început, bărbatul a început să o jignească pe femeie, dar şi să o agreseze.

Astfel, la începutul acestui an, Delia s-a întors acasă, în comuna Constantin Daicoviciu (Cărăvan) din Caraş-Severin.

Delia a continuat să vorbească cu Mitică, iar seara trecută, tânărul a venit să o ia de acasă, împreună cu fratele său şi un alt prieten. Tânăra a acceptat şi a plecat cu acesta, în jurul orei 21.30.

Nu se cunosc încăt detalii despre locul în care aceştia au mers, însă câteva ore mai târziu, Delia a fost ucisă, fiind înjunghiată de mai multe ori.

Rănile au fost atât de puternice încât tânăra a murit în scurt timp.

Omorâtă şi aruncată pe marginea drumului

Potrivit unor surse, după ce şi-a dat seama că a omorât-o pe Delia, criminalul i-a urcat trupul într-o maşină şi a pornit la drum. A oprit maşina în zona localităţii Constantin Daicoviciu (Căvăran), pe marginea DN6, şi a aruncat trupul tinerei într-un şanţ, apoi a plecat acasă, la Drobeta-Turnu Severin.

Criminalul a stat de vorbă cu fratele său, iar după câteva ore s-a decis să meargă la Poliţie şi să se predea. Mai mult, el a dus la Poliţie şi arma crimei.

"În această dimineață, în jurul orei 05.00, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a fost informat despre faptul că la sediul Poliției Municipiului Drobeta Turnu-Severin s-a prezentat un bărbat de 29 de ani, din județul Mehedinți, care a sesizat că aseară, în jurul orei 23.00, a înjunghiat-o mortal pe o femeie de 32 de ani, din comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin, după comiterea faptei, acesta abandonând cadavrul pe un câmp, în apropierea localității Căvăran.

Polițiștii de la Secția 2 Poliție Rurală Caransebeș s-au deplasat imediat la fața locului, cadavrul femeii de 32 de ani fiind găsit în zona indicată.

La acest moment, bărbatul de 29 de ani se află în custodia poliției. De asemenea, a fost informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, în vederea demarării cercetărilor, conform competenței", se arată într-o informare a IPJ Caraş-Severin.

Fetiţa Deliei, mesaj dramatic după ce a aflat de moartea mamei sale

"Am simţit că ceva nu e în regulă. Am tot sunat. La un moment dat, băiatul (n.r. fiul) l-a prins la telefon (n.r. pe criminal) şi l-a întrebat de soră-sa. A zis că nu ştie nimic, dar că revine cu un telefon. Nu a sunat şi am sunat noi din nou. L-a luat la înjurături şi a închis şi nu a mai răspuns. La 6 fără 10 m-am trezit cu Poliţia la uşă.

Au găsit-o la intrare în sat, pe partea stângă, într-o tufă. Era cu el de anul trecut, a plecat la el prin octombrie şi a stat până în ianuarie. Atunci a început să bată fata, iar ea nu suporta treaba asta şi a fugit. El a zis că să plece în Spania, în Germania, dar să nu ia fata. Iar ea, ca să scape, a venit aici.

Fetiţa a aflat şi dimineaţă a zis atât: Mama nu a vrut să îmbărânească. O fetiţă de cinci ani.

Probabil că nu voia să se mai ducă înapoi la el, nu ştiu motivul, nu ştiu de ce a omorât-o, ce o fi zis el la Poliţie acolo. A mers la Turnu Severin şi s-a predat. Cu frati-su.

I-am trimis un mesaj şi i-am spus: Dimineaţă merg la Poliţie şi o declar pe Delia dispărută, primul care vei fi luat la cercetări, tu vei fi. Fă cumva şi adu-o acasă. Nu mi-a răspuns nimic, dar la scurt timp a venit Poliţia", a declarat mama tinerei pentru Antena 3.