Descoperire șocantă făcută de o tânără din Sighișoara. Și-a găsit mama fără suflare

O tânără din Sighișoara s-a dus să-și viziteze mama, iar în momentul în care a intrat în apartament aceasta nu era de găsit.

Un geam era deschis în casă și când s-a uitat în jos a văzut că mama ei era căzută pe casa scării de la intrarea în bloc.

"Astazi, in jurul orei 07:50 Politia Municipiului Sighisoara a fost sesizata prin apel 112 de catre o femeie de 30 de ani din municipiul Sighisoara, despre faptul ca mama acesteia a cazut de la etajul al 4-lea al imobilului in care locuia. La fata locului s-a deplasat echipa operativa din cadrul Politiei Municipiului Sighisoara, precum si un echipaj din cadrul SMURD si ISU. S-a constatat ca cele sesizate se confirma, stabilindu-se identitatea persoanei in cauza, ca fiind o femeie de 54 de ani din municipiu. Din pacate a fost constatat decesul acesteia. In continuare se fac cercetari in vederea stabilirii imprejurarilor in care s-a produs incidentul.” a declarat subinspector de politie Rugina Emanuela, purtator de cuvant al IPJ Mures, potrivit zidezi.ro.