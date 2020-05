Directoarea Centrului de transfuzie din Piatra-Neamț refuză aparatul de plasmă: Eu nu pot să accept acest aparat

”Doamna de la Centrul de transfuzii a refuzat instalarea și a trebuit să lăsăm echipamentul la Spitalul Județean, în custodie, după ce-am vorbit cu doamna Marcoci”, ne-a declarat Florin Hozoc.

”I-am dat inclusiv o recomandare cum să facă un protocol de colaborare între spital și centrul de transfuzie, și când va fi gata vom veni înapoi să facem un training cu personalul de la centru. Doamna directoare a afirmat că refuză echipamentul pentru că are un ordin în acest sens, fără să precizeze de unde a primit acest ordin. Noi am venit ieri la Piatra-Neamț, că trebuia să facem instalarea, dar nu s-a putut, ne-am întors la București pentru că nu aveam unde ne caza, iar azi dimineață la 4 am plecat iar spre Piatra-Neamț sperând că putem instala echipamentul astăzi. La ora 9, doamna nu era la birou, a spus că are o problemă personală de rezolvat, dar oricum nu ne lasă să facem instalarea. Deci în momentul de față, echipamentul este în cutie și nu funcționează, pentru că directoarea Centrului de transfuzie refuză instalarea. ”Am ordin clar” – mi-a spus. De la Institutul Național de Hematologie sigur nu are ordin, am vorbit acolo și știu că doamna Violeta Oancea a fost cea mai puternică susținătoare a acestor echipamente sponsorizate, deci în niciun caz nu putea să dea un asemenea ordin”.

Daniela Marcoci, managerul de criză al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a confirmat cele spuse de Florin Hozoc.

După apariția știrii despre refuzul echipamentului de recoltare a plasmei de convalescent pentru tratarea bolnavilor de Covid aflați în stare critică.

”Nu m-a sunat nimeni de la Prefectură, nu m-a sunat nimeni de la Consiliul Județean, nu m-a sunat nimeni de la DSP, nu m-a sunat nimeni de la Spitalul Județean. Cum pot eu să primesc un aparat cu care m-am trezit azi dimineață? Dumneavoastră dacă erați în locul meu cum făceați? Eu reprezint o instituție sanitară de stat, sunt subordonată unui institut și Ministerului Sănătății, nu sunt de capul meu, nu pot să accept niște aparate, echipamente medicale, indiferent ce-or fi fără să am un acord, o aprobare și aici fac o paranteză – de unde mi-ați pus în gură că am refuzat din cauza unui ordin?”, a zis Victoria Marin, pentru mesagerulneamt.ro.