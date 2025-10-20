Dosar penal după ce o femeie a căzut de pe munte în Piatra Craiului și a murit. Se fac cercetări pentru ucidere din culpă

Poliţia din Zărneşti a deschis un dosar penal în cazul unei femei de 29 de ani, din Bucureşti, care a fost găsită moartă în Masivul Piatra Craiului. FOTO Facebook Salvamont Prahova

Poliţia din Zărneşti a deschis un dosar penal în cazul unei femei de 29 de ani, din Bucureşti, care a fost găsită moartă în Masivul Piatra Craiului după ce ar fi alunecat şi ar fi căzut de pe munte, a informat, luni, IPJ Braşov.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în zona cunoscută sub numele "La Lanţuri".

"Corpul persoanei decedate a fost ridicat, preluat şi transportat de către lucrătorii din cadrul Serviciului de Medicină Legală Braşov în vederea efectuării necropsiei. În cauză (...) se efectuează cercetări in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, cercetări efectuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti, urmând ca la finalizarea acestora să fie stabilite împrejurările care au dus la producerea decesului, precum şi dispunerea măsurilor legale", a transmis IPJ Braşov.

Salvamont Zărneşti a anunţat duminică, pe pagina de Facebook, intervenţia, apelul la 112 fiind primit în jurul orei 13:30 sâmbătă.

Femeia era pe munte alături de mai multe persoane.

Conform salvamontiştilor, prin respectivul apel se anunţa "alunecarea şi dispariţia vizuală a unei persoane de sex feminin, în vârstă de 29 de ani, în versantul vestic din Parcul Naţional Piatra Craiului".

Accidentul s-ar fi petrecut, potrivit salvatorilor montani, "în condiţii de iarnă instalată şi vizibilitate foarte redusă".