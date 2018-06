Eliberat recent de la Socola, un bărbat a scos cuțitul la copiii care aşteptau autobuzul și i-a amenințat cu moartea

Foto: Facebook/Politia Romana - www.politiaromana.ro

Un bărbat din Iași a ameninţat cu moartea mai mulţi copii, într-o staţie de autobuz. Bărbatul, eliberat recent de la Socola, a scos un cuțit și le-a spus copiilor că îi omoară când vrea el.

„Cei patru agenti de politie au efectuat verificari si l-au depistat pe inculpat pe terasa unui magazin. Politistii i-au solicitat barbatului sa-i insoteasca la sediul Postului de Politie Miroslava pentru verificari. Petrica Gabriel a refuzat si a inceput sa se manifeste violent verbal si fizic la adresa politistilor, de aceea a fost incatusat si dus fortat la sediul de politie. Dupa ce a fost intrebat de catre oamenii legii daca are asupra sa arme albe, iar acesta a negat, i s-a efectuat control corporal, ocazie cu care in buzunarul pantalonilor a fost gasit un cutit de 23 cm”, se arata in rechizitoriu.

Mai mult, bărbatul a început apoi să spună că se va sinucide, așa că polițiștii au decis să îl ducă la spitalul Socola, acolo unde a mai fost internat. Când a fost scos din sediul de poliție și după ce și-a dat seama că va fi internat din nou, bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a început să-i amenințe cu moartea pe agenții de poliție locală, potrivit observator.tv.