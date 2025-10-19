Un bărbat a fost rănit după o explozie la un bloc din Bistriţa. El îşi făcuse revizia la centrală săptămâna aceasta

Din primele informaţii, niciun pompier nu a fost rănit. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. Un bărbat de 77 de ani a fost rănit, iar ceilalţi oameni s-au autoevacuat. Explozia nu a fost urmată de un incendiu, informează Antena 3 CNN.

Deflagraţia s-a produs în apartamentul omului rănit. Victima a fost preluată de un echipaj de Ambulanţă şi dusă la spital. Este în stare stabilă. În jur de 16 persoane s-au autoevacuat din acest bloc. Pompierii au anunţat că au ajuns la intervenţie în mai puţin de 6 minute. şi că a fost o explozie care n-a fost urmată de un incendiu.

Au oprit alimentarea cu gaze

A fost afectată tâmplăria locuinţei în care s-a produs, iar celelalte apartamente din bloc n-au fost afectate şi, evident, nici structura de rezistenţă a imobilului. Pompierii au oprit alimentarea cu gaze, au venit şi cei de la firma furnizoare de gaze şi au constatat că sunt oprite.

Rămâne ca o altă firmă să verifice care a fost problema. Pompierii le-au mai spus celor de la ISU că bărbatul îşi făcuse revizia centralei char în această săptămână.

''Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale'', a anunţat ISU Bistriţa Năsăud.

Nu s-au detectat acumulări de gaze

Pompierii au evacuat din bloc în jur de 16 persoane şi au fost efectuate măsurători, nefiind detectate acumulări de gaze.

"În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei, la un apartament situat la etajul 2 al blocului. Din primele informaţii, nu au fost anunţate victime.

În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară, dintre care un minor, şi persoana din apartamentul afectat. Persoana din apartamentul unde a avut loc explozia este conştientă, stabilă hemodinamic, în momentul de faţă se află predată la ambulanţa de terapie intensivă. Concret, o posibilă acumulare de gaze.

Ca şi pagube, doar apartamentul în sine, acesta a fost afectat în sensul că tâmplăria apartamentului, în momentul de faţă, a fost afectată, o cameră. Nu au fost pagube mari şi nu au fost afectate celelalte apartamente", a declarat la faţa locului şeful ISU Bistriţa-Năsăud, Cristian Bucur, conform Agerpres.

Gazul pe scară a fost oprit în totalitate, iar aparatele din dotarea ISU şi cele ale operatorului de gaz au detectat valoarea zero a gazului metan.

Proprietarilor apartamentelor li s-a permis să intre în case abia după o oră, împreună cu o echipă specializată, pentru a fi verificată fiecare instalaţie de gaz.

Fiica bărbatului în apartamentul căruia s-a produs explozia a declarat că acesta avea detector de gaz şi că în urmă cu câteva zile fusese verificată instalaţia de către operatorul de gaze naturale, acest ultim aspect fiind confirmat şi de un vecin, care se întâlnise cu echipa venită la verificare.

Vecinii de pe scară spun că nu au simţit miros de gaz înainte de acest eveniment.