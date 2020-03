Familie izolată la un spital din Constanţa: 'Am fost tratați mai rău ca animalele'

Elena se plânge că sunt izolaţi, în prezent, în Spitalul Port Constanţa, unde au îndurat frigul şi lipsa apei calde. Când a ajuns în România, a vorbit cu vameşul de serviciu care, după ce a întrebat-o pe ea și familia ei de unde vin, i-a sfătuit să ia legătura cu spitalul de care aparţin.

„Am ajuns marţi după-amiază la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, unde am fost trataţi mai rău decât animalele. Ne-au lăsat să aşteptăm în maşină mai bine de trei ore. Eram trei adulţi şi copii. Aşteptam să vină cineva şi să ne facă testul. Am cerut la baie şi nu ni s-a permis. Portarul ne-a dat un număr de telefon la care să sunăm. Am apelat şi am vorbit cu doamna Ibram, care ne-a spus acelaşi lucru: «Staţi acolo, va veni cineva să vă ia şi să vă facă testul». În tot acest timp, am stat în parcare şi am dat indicaţii despre numărul maşinii şi culoare“, povesteşte Elena Vuia, pentru Digi 24.

Reacția prefectului.

Prefectul de Constanța susțiine că cele cini persoane au fost în localitatea Udine, din Italia, zona în care nu există risc. Acolo ar fi intrat în contact cu două persoane infectate. Au anunțat autoritățile italiene și s-au autoizolat 8 zile. După 8 zile s-au urcat în mașină și au venit în România. Aici au mers și au făcut mai multe analize la secția de Boli Infecțioase, unde au anunțat că în Italia au avut contact cu două persoane bolnave. Imediat au fost izolați în Port, la centrul de carantinare.

Prefectul recunoaște că la început au fost probleme dar că s-au rezolvat, iar oamenii au căldură și apă caldă. Sunt condiții de spital, dar decente. Au două camere și două grupuri sanitare. Unul este prevăzut cu duș. Ține permanent legătură cu femeia care i-a mulțumit pentru tot.

Spitalul din portul Constanța este pus pe lista națională de carantinare fară să aibă medic de infecțioase