Imagini cu cele şapte cabinete medicale, în stare dezastruoasă, pe care le vinde Primăria Bucureşti. Ce preţuri au şi unde sunt

Primăria Generală a Capitalei a anunţat că vinde, prin licitaţie publică, şapte cabinete medicale, în sectoarele 4, 5 și 6, cu prețuri de pornire cuprinse între 34.200 și 101.000 euro. "Nu mai ținem în paragină spațiile, ci le vindem. Accesul la sănătate este important", a transmis instituţia.
"Aducem bani la bugetul orașului prin valorificarea patrimoniului. Nu mai ținem în paragină spațiile, ci le vindem. Accesul la sănătate este important.
› Vezi galeria foto ‹
Astfel că scoatem la licitație cu strigare șapte cabinete medicale. Toate sunt situate în policlinici din Sectoarele 4, 5 și 6. Mai exact pe:
- Aleea Cricovul Dulce 11;
- Strada Eforiei 4, (două spații);
- Strada Pravăț 12, (patru spații).
Prețurile de pornire sunt cuprinse între 34.200 și 101.000 euro", a comunicat Primăria Generală a Capitalei.
Cum te înscrii la licitaţie
- Documentația de atribuire se ridică de la sediul PMB, Direcția Patrimoniu;
- Termenul limită pentru depunerea documentației, preselecție, este 26 mai, ora 16.00;
- Licitația are loc pe 3 iunie, ora 12.00, la sediul PMB.
Ştiri video recomandate