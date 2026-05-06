Imagini cu cele şapte cabinete medicale, în stare dezastruoasă, pe care le vinde Primăria Bucureşti. Ce preţuri au şi unde sunt

1 minut de citit Publicat la 10:26 06 Mai 2026 Modificat la 10:26 06 Mai 2026

Primăria Bucureşti vinde şapte cabinete medicale, în stare dezastruoasă. Sursa foto: Primăria Bucureşti / Facebook

Primăria Generală a Capitalei a anunţat că vinde, prin licitaţie publică, şapte cabinete medicale, în sectoarele 4, 5 și 6, cu prețuri de pornire cuprinse între 34.200 și 101.000 euro. "Nu mai ținem în paragină spațiile, ci le vindem. Accesul la sănătate este important", a transmis instituţia.

"Aducem bani la bugetul orașului prin valorificarea patrimoniului. Nu mai ținem în paragină spațiile, ci le vindem. Accesul la sănătate este important.

Astfel că scoatem la licitație cu strigare șapte cabinete medicale. Toate sunt situate în policlinici din Sectoarele 4, 5 și 6. Mai exact pe:

Aleea Cricovul Dulce 11;

Strada Eforiei 4, (două spații);

Strada Pravăț 12, (patru spații).

Prețurile de pornire sunt cuprinse între 34.200 și 101.000 euro", a comunicat Primăria Generală a Capitalei.

Cum te înscrii la licitaţie

Documentația de atribuire se ridică de la sediul PMB, Direcția Patrimoniu;

Termenul limită pentru depunerea documentației, preselecție, este 26 mai, ora 16.00;

Licitația are loc pe 3 iunie, ora 12.00, la sediul PMB.