Antena 3 CNN Actualitate Locale Imagini de pe şantierul Centurii Sighişoara, care va avea 13 km lungime și câte o bandă pe sens. Se vor amenaja și două parcări

Imagini de pe şantierul Centurii Sighişoara, care va avea 13 km lungime și câte o bandă pe sens. Se vor amenaja și două parcări

M.P.
1 minut de citit Publicat la 16:45 12 Oct 2026 Modificat la 16:45 12 Oct 2026
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Imagini de pe şantierul Centurii Sighişoara. Sursa foto: DRDP Braşov

Autorităţile au publicat, luni, imagini de pe şantierul Variantei de Ocolire a Sighișoarei. Lucrările au ajuns aici la stadiul de 16%. Traseul ocolitoarei se desprinde din DN13, în partea de est a municipiului, în apropierea localității Albești, după care se îndreaptă către nord-est revenind în DN 13, în apropierea localității Hetiur, a explicat DRDP Braşov.

Pe traseul Variantei Sighișoara se vor amenaja și două parcări la cele două capete ale traseului.

Imagini de pe şantierul Centurii Sighişoara, care va avea 13 km lungime și câte o bandă pe sens. Se vor amenaja și două parcări 1110156
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"Se lucrează la toate structurile, la escavații și consolidări în diferite puncte de pe traseu.DRDP Braşov a emis ordinul de începere la sfărșitul lunii martie pentru lansarea lucrărilor.

Varianta de Ocolire Sighișoara are o lungime de 13 km și va avea câte o bandă pe sens. Traseul ocolitoarei se desprinde din DN13, în partea de est a municipiului, în apropierea localității Albești, după care se îndreaptă către nord-est revenind în DN 13, în apropierea localității Hetiur.

Pe traseul Variantei Sighișoara se vor amenaja și două parcari la cele două capete ale traseului. Structurile mai importante de pe traseu sunt următoarele:

  • la km 0+423 (în zona Albești) este prevăzut un pasaj de 75,87 m pentru traversarea căii ferate și a drumului național DN13;
  • la km 1+870 traversarea râului Târnava Mare și a pârâului Satului se va face printr-un pod de 126.40 m;
  • la km 12+760 (în zona Hetiur) înainte de intersecția cu DN13, drumul traversează o vale adâncă fără curs de apa, aici fiind prevăzut un viaduct cu 6 deschideri, lung de 161.12 m", au transmis autorităţile.
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Etichete: sighisoara CNAIR varianta de ocolire

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